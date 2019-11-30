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      Техніка війни: Крилата ракета Р-360 "Нептун" пройшла випробування. "Мотор Січ" продають китайцям

      Техніка війни 461 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – крилата ракета Р-360 комплексу "Нептун" завершила свою розробку як літальний апарат, пройшовши випробування. Акції "Мотор Січ" вже придбані китайськими інвесторами "Скірізон" та "Ксінвей Груп".

      Також у випуску:

      Інтерв'ю:

      Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопро'кт "Про оборонні закупівлі", внесений до Верховної Ради кілька тижнів тому. Детальніше про нього у програмі "Техніка війни" розповів один з розробників документу Артур Переверзєв.

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      ► Комісія Міністерства оборони провела випробування бронежилетів "Корсар" в нормальних умовах і клас захисту був підтверджений. Тим часом Державне бюро розслідувань висунуло обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна для Збройних Сил за завищеною ціною заступнику директора компанії-постачальника ТЕМП-3000 Юрію Євтушенку.

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      • Китай показав броньовану машину для прокладання проходів у мінних полях, що дуже нагадує американську Assault Breacher Vehicle. 

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      • В турецькій провінції Анкара випробували зенітний ракетний комплекс С-400 за участю багатофункціонального легкого винищувачів четвертого покоління F-16.

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя Техніка війни Китай
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