Техніка війни: Крилата ракета Р-360 "Нептун" пройшла випробування. "Мотор Січ" продають китайцям

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – крилата ракета Р-360 комплексу "Нептун" завершила свою розробку як літальний апарат, пройшовши випробування. Акції "Мотор Січ" вже придбані китайськими інвесторами "Скірізон" та "Ксінвей Груп".

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Інтерв'ю:

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопро'кт "Про оборонні закупівлі", внесений до Верховної Ради кілька тижнів тому. Детальніше про нього у програмі "Техніка війни" розповів один з розробників документу Артур Переверзєв.

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