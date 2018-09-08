Техніка війни. Легкі у використанні засоби якісної чистки зброї для військових
У свіжому випуску програми "Техніка війни"– до бойових дій на Сході України звичним набором для чистки штатної стрілецької зброї була ганчірка та зброярське масло. Дехто за спиною командирів міг експериментувати з іншими засобами, але це часто спричиняло негативні, навіть фатальні наслідки. Зараз, в окопах Донбасу, помилок не має бути.
Також у випуску:
Українські снайпери успішно протестували новий камуфляж Фантом.
Переваги британської стрілецької зброї.
Бронемашини від Польщі та Чорногорії.
Джерело: 24 канал
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