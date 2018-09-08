Техніка війни. Легкі у використанні засоби якісної чистки зброї для військових

У свіжому випуску програми "Техніка війни"– до бойових дій на Сході України звичним набором для чистки штатної стрілецької зброї була ганчірка та зброярське масло. Дехто за спиною командирів міг експериментувати з іншими засобами, але це часто спричиняло негативні, навіть фатальні наслідки. Зараз, в окопах Донбасу, помилок не має бути.

Також у випуску: Українські снайпери успішно протестували новий камуфляж Фантом. Переваги британської стрілецької зброї. Бронемашини від Польщі та Чорногорії.