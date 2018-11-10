Техніка війни. Модернізовані винищувачі для ЗСУ. Багатофункціональні ножі для ССО
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – ЗСУ отримають до 30 модернізованих відремонтованих літаків з підприємств концерну "Укроборонпром": винищувачі МіГ-29 та Су-27, штурмовики Су-25. Сили спеціальних операцій планують забезпечити складними ножами з розширеним функціоналом Victornox Soldier knife.
Також у випуску:
Армія України в ТОП-10 Європи і ТОП-30 світу.
Турецький безпілотник для України Bayraktar TB2.
Закупівля тренажерів МТ-ЛБ, БМП-2, Т-64, Т-72 для Навчального центру "Десна".
Гарант-М для захисту пересування військових колон.
Лабораторія з приготування їжі в Одеській військовій академії.
Маска з камерами K9 Vision System для спецсобак Франції.
Нові бронежилети для морпіхів та армії США.
Фрегати для Японії від Mitsubishi.
Норвегія втратила бойове судно.
Виставки Indo Defence-2018 та China Airshow 2018.