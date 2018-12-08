Техніка війни. Нова штурмова гвинтівка ФОРТ-250. Потужні десантно-штурмові катери "Кентавр-ЛК"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – два броньовані десантно-штурмові катери проекту "Кентавр-ЛК" були спущені на воду в Україні. Вони призначені для транспортування десанту до місця висадки, оснащені водометами, бойовими модулями та навігаційним обладнанням. Нова штурмова гвинтівка ФОРТ-250 використовує систему відводу порохових газів з каналу ствола при короткому ході поршня.

Також у випуску: Авіаторам передали модернізовані та відновлені Міг-29, Су-27С1М, Л-39, Мі-8МТ, Spectator-М. Ракета "Нептун" б'є на 280 км. 1 мільярд на боєприпасну галузь ВПК. Суднобудівний завод "Океан" продали. Завершення ремонту ракетного катера "Прилуки". Укрзалізниця купує стрілецьку зброю. Навчально-бойові літаки MFA-395 Super Mushak для Азербайджану. Банкрутство Piagio Airspace. Іспанія хоче в проект винищувача 6-покоління. Інтерв'ю з головним конструктором заводу "Кузня на Рибальському" Сергієм Білозубенко. Випробування з 36 бригадою морської піхоти.