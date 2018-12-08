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      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
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      Техніка війни. Нова штурмова гвинтівка ФОРТ-250. Потужні десантно-штурмові катери "Кентавр-ЛК"

      Техніка війни 755 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – два броньовані десантно-штурмові катери проекту "Кентавр-ЛК" були спущені на воду в Україні. Вони призначені для транспортування десанту до місця висадки, оснащені водометами, бойовими модулями та навігаційним обладнанням. Нова штурмова гвинтівка ФОРТ-250 використовує систему відводу порохових газів з каналу ствола при короткому ході поршня.

      Також у випуску:

      Авіаторам передали модернізовані та відновлені Міг-29, Су-27С1М, Л-39, Мі-8МТ, Spectator-М.

      Ракета "Нептун" б'є на 280 км.

      1 мільярд на боєприпасну галузь ВПК.

      Суднобудівний завод "Океан" продали.

      Завершення ремонту ракетного катера "Прилуки".

      Укрзалізниця купує стрілецьку зброю.

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      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Збройні сили України Техніка війни Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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