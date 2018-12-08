Техніка війни. Нова штурмова гвинтівка ФОРТ-250. Потужні десантно-штурмові катери "Кентавр-ЛК"
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – два броньовані десантно-штурмові катери проекту "Кентавр-ЛК" були спущені на воду в Україні. Вони призначені для транспортування десанту до місця висадки, оснащені водометами, бойовими модулями та навігаційним обладнанням. Нова штурмова гвинтівка ФОРТ-250 використовує систему відводу порохових газів з каналу ствола при короткому ході поршня.
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