Техніка війни: Потужний "Козак-2М1" прийнято на озброєння. Нова партія БМП-1 для ЗСУ

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – бронеавтомобіль "Козак-2М1" вже на озброєнні ЗСУ. Відповідний наказ 3 квітня підписав Міністр оборони Андрій Таран. до України з-за кордону прибула партія бойових машин БМП-1 для ЗСУ. Імпорт 37 одиниць техніки здійснила державна компанія "Укрспецекспорт".

Також у випуску:

Бойові дії в Іраку, Афганістані та Осетії активізація терористичної мережі у світі, потреба присутності на заморських територіях та ймовірність того, що Франція у 2025 році опиниться в зоні досяжності балістичних ракет не бажаних власників. Саме це у 2008 році спонукало Париж зробити ставку на нову програму комплексного переозброєння французьких сухопутних військ Scorpion вартістю 10 мільярдів євро. Її почали розробляти ще 2000 року з урахуванням аналогічних програм США й Великобританії. Остання версія програми на 2019 – 2025 роки набула вже статусу закону. Детальніше – дивіться у програмі "Техніка війни".

Головні новини України:

► Днями сили ООС отримали 15 тисяч масок та 10 тисяч марлевих пов’язок, а також медичні рукавички та антисептичні засоби для рук.

► 8 квітня Кабмін ухвалив рішення скасувати вимогу компаніям, яким дозволено експортувати товари військового призначення, погоджувати це з держконцерном "Укроборнпром".

► Корпорація "Мотор Січ" і "Науково-виробниче об'єднання "Авіа" отримали підряд на підготовку вертолітників армійської авіації Повітряних сил.

► Одеський авіаційний завод на замовлення Міноборони розробив дослідний зразок Лабораторії технічного діагностування авіаційної техніки.

► Миколаївський суднобудівний завод завершив докову частину ремонту малих броньованих артилерійських катерів "Вишгород" та "Нікополь".

► Три спецлітаки Ан-32П, вертольоти Мі-8, загалом 90 одиниць техніки та 310 співробітників ДСНС цього тижня залучаються до гасіння трьох пожеж в зоні відчудження Чорнобильської АЕС.

► На озброєння армії прийняли безпілотний авіаційний комплекс "А1-СМ Фурія".

► В районі проведення Операції Об’єднаних сил перевірили можливості протитанкістів 93-ї бригади "Холодний Яр". На зборах відбулися практичні пуски комплексів "Штурм-С", "Стугна" та "Корсар".

Головні новини світу:

• У США почалася програма змін в Корпусі морської піхоти, що триватиме 10 років.

• 8 квітня на ютуб-каналі Корпусу морської піхоти США було опубліковано відеоінструкцію, як з військової футболки зробити маску від коронавірусу COVID-19.

• Росгвардія бере на озброєння пістолет-кулемет СР-2МП "Вереск".

• Батальйон Австралійського Королівського полку отримав першу партію нових вітчизняних броньованих позашляховиків Hawkei PMV.

• Армія Нігерії отримала з Китаю партію військової техніки на 152 мільйони доларів.

• Військово-морськи сили США ввели в стрій нову субмарину SSN 971 Delaware.

• Нідерланди отримали перші 14 гвинтокрилів CH-47F Chinook з нової партії.