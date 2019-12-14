Техніка війни: Росію переслідують катастрофи. Посилення безпеки у Чорному та Азовському морях

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – під російським Коренівськом за складних метеоумов розбився ударний гелікоптер "Мі-28" 55-го авіаполку, який обстрілював наші кораблі у Керченській протоці, екіпаж загинув. Кабмін підтримав проєкт розпорядження, що дозволяє будівництво 20 україно-французьких патрульних кораблів для посилення морської безпеки у Чорному та Азовському морях.

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Інтерв'ю:

169-й навчальний центр Сухопутних військ "Десна" не впізнати. За останні п’ять років там відбулися кардинальні зміни. Про навчальний центр – розповів начальник центру, генерал-майор Віктор Ніколюк та його заступник з озброєння, полковник Руслан Чижевський.

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► Після повернення з норманської зустрічі Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Загальний ресурс на безпеку та оборону визначено в сумі 245,8 мільрда гривень, що на 14% більше від бюджету цього року.

► На Державному підприємстві "Миколаївський авіаційний ремонтний завод "НАРП" триває процес передачі Повітряним Силам оновленого літака Іл-76МД.

► Державне підприємство "45-й Експериментальний механічний завод" розробило в інтересах Нацгвардії та представило новий авіазаправник АПЗ-20-632218.

► Арсенал боєприпасів та зброї провів вже другі відкриті торги щодо закупівлі стволів до зенітної установки ЗУ-23-2.

► Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід полковнику Сергію Поштаренку у справі про бронежилети, яку ініціювало Державне бюро розслідувань. Замість двох місяців на гауптвахті або застави понад 76 мільйонів гривень, офіцер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

► У День Збройних Сил України, 6 грудня, в Одеській області горіли склади речового майна та продовольства. Це сталося у місці постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка нещодавно повернулася з Донбасу.

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• Американська компанія Sarcos Robotics представила перший серійний екзоскелет Guardian XO. Він підсилює не окремо кінцівки, а загалом тіло та дозволяє підіймати вагу у 90 кілограмів з навантаженням на людину лише у 4,5 кілограма.

• Армія Нігерії взяла на озброєння бронеавтомобілі Ezugwu з колісною формулою 4х4. Машина має дві башти з кулеметами і бере на борт до 16 осіб.

• Чехія уклала контракт з Ізраїлем щодо закупівлі радіолокаційних комплексів EL/M-2084 MMR, аналогічних тим, що використовують в системі ПРО "Залізний купол".

• Американський авіаносець "Джон Кенеді" офіційно спушений на воду та пройшов хрещення в місті Ньюпорт-Ньюс штату Вірджинія.

• В'єтнамський інженер-суднобудівник та приватний підприємець Нгуен Куок Хоа вже сім років веде розробку та будівництво 9-метрових субмарин за сприяння Міністерства оборони.

• В Ірані відбулася викатка ударного безпілотного літака "Сімург".

• Військово-повітряні сили та протиповітряна оборона Сербії отримали від Росії чотири бойових гвинтокрили Мі-35М, п'ять військово-транспортних Мі-17В-5, а також п'ять вертольотів Н145М Airbus Helicopter.