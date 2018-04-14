Техніка війни: Випробування "Вільхи". Оновлені шоломи для бійців

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Одеській області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха", після чого вона буде прийнята на озброєння української армії. На Донбасі з'явився конкурент у постачальника шоломів. І це протистоянна породило оновлені вироби для захисту голови бійця. Новий шолом витримує 5 секунд дії відкритого вогню, а потім самостійно згасає.

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