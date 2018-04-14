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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Техніка війни: Випробування "Вільхи". Оновлені шоломи для бійців

Техніка війни 641 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Одеській області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха", після чого вона буде прийнята на озброєння української армії. На Донбасі з'явився конкурент у постачальника шоломів. І це протистоянна породило оновлені вироби для захисту голови бійця. Новий шолом витримує 5 секунд дії відкритого вогню, а потім самостійно згасає.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Техніка війни
Джерело: 24 Канал
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