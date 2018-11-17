17:28
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Техніка війни. Топ-5 невдалих зразків зброї. Унікальна смуга перешкод

      Техніка війни 288 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – вся зброя, що буде прийнята на озброєння армії, проходить різні випробування, вдосконалення та дослідні експлуатації. Проте є зразки, які, навіть пішовши у серію, лишилися невдалими. До агресії Росії смуги перешкод в Україні були переважно стандартними, проте зараз можна нарахувати близько 10 типів.

      Також у випуску:

      На найбільшому полігоні "Широкий лан" відновили роботи щодо будівництва стаціонарного табору з їдальнею на 2500 бійців.

      Міністр оборони України Степан Полторак спростував інформацію щодо підпису договору про придбання турецьких ударних безпілотних.

      15 листопада, згідно з інформацією "Бізнес. Цензор", були підписані документи на продаж заводу "Кузня на рибальському".

      На Київському бронетанковому заводі до армії передали понад 65 одиниць техніки та озброєння.

      Корпорація "Богдан" достроково виконала контракт на постачання до Збройних Сил санітарних автомобілів "Богдан-2251", які почали випробувати у 2016 році, а вдосконалили 2018 року.

      Завершено випробування пістолета ФОРТ-28.

      В Білорусії створили наземний безпілотник "Берсерк", що може працювати за командами чи самостійною програмою.

      Великобританії під час навчань застосували аж 70 наземних, повітряних та морських безпілотників.

      Міноборони Туреччини та компанія BMC підписали контракт на серійне виробництво танка Altay.

      Група Leonardo завершує збирання першого серійного безпілотного гелікоптера.

      Китайська компанія представила концепцію використання бойових дронів МР-40 та МР-150 роями. 

      Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Техніка війни Зброя Операція Об'єднаних сил війна
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сьогодні , 17:00 Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 126
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сьогодні , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 240
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сьогодні , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 620
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сьогодні , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 264
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сьогодні , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 633
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук