Техніка війни. Топ-5 невдалих зразків зброї. Унікальна смуга перешкод

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – вся зброя, що буде прийнята на озброєння армії, проходить різні випробування, вдосконалення та дослідні експлуатації. Проте є зразки, які, навіть пішовши у серію, лишилися невдалими. До агресії Росії смуги перешкод в Україні були переважно стандартними, проте зараз можна нарахувати близько 10 типів.

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Міністр оборони України Степан Полторак спростував інформацію щодо підпису договору про придбання турецьких ударних безпілотних.

15 листопада, згідно з інформацією "Бізнес. Цензор", були підписані документи на продаж заводу "Кузня на рибальському".

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Завершено випробування пістолета ФОРТ-28.

В Білорусії створили наземний безпілотник "Берсерк", що може працювати за командами чи самостійною програмою.

Великобританії під час навчань застосували аж 70 наземних, повітряних та морських безпілотників.

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