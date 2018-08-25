Техніка війни. Унікальні військові окуляри, які необхідні українському війську
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – коли почалася агресія Росії на наших складах не було сучасних зразків спорядження, до прикладу, термобілизни, чоботів з gore tex вставками, а також балістичних масок, тепер вони є. Очі – найуразливіша частина людського тіла і втратити зір не важко, тому важливо використовувати якісні балістичні, тактичні окуляри та маски.
Також у випуску:
Як змінилась ситуація в управлінні військами в Україні.
Потужна броневантажівка КрАЗ-6322.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі