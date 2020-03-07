Техніка війни: Вбивця танків "Амулет" на Донбасі. Потужна білоруська ракета БУК МБ-2

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – протитанковий ракетний комплекс "Амулет" опинився на Донбасі. Цей вбивця танків засвітився у відео 93 окремої механізованої бригади на шасі БРДМ-2. У Білорусі провели перші випробування зенітної керованої ракети 9М318 власного виробництва для комплексу середньої дальності БУК МБ-2.

Також у випуску:

Головні новини України:

► Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони України Андрія Тарана.

► З'явилося відео та нові деталі другого польоту дрона-камікадзе "Грім" СТ-35 від підприємства "Атлон Авіа".

► Конструкторське бюро "Логіка" виграло в кількох тендерах із постачання мультимедійних тренажерів зенітних ракетних комплексів С-300П, Бук-М1 та програмного забезпечення для 41-го навчально-тренувального центру зенітних ракетних військ Повітряних сил.

► Київський бронетанковий завод передав одному з батальйонів Збройних сил 6 танків Т-72.

► СБУ викрила посадовців Житомирського бронетанкового заводу, які закуповували запасні частини сумнівної якості. Умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь обраної бізнес-структури.

► Міністерство оборони США підписало договір на виробництво ракетних комплексів ЕFGM-148 Javelin для України та низки країн.

► Настоятеля одного з храмів Рівненської області вдруге спіймали на торгівлі зброєю, незаконно вивезеної з Донбасу.

► На базі телеканалу UA-TV запустили двомовний розважально-інформаційний ресурс "Дім" для мешканців тимчасово окупованих територій.

Головні новини світу:

• 29 лютого у столиці Катару між США та рухом Талібан було підписано мирову угоду і Дональд Трамп заявив, що за 14 місяців війська США вийдуть з Афганістану.

• В суботу почалися найбільші навчання з перекидання американських військ до Європи – Defender Europe-2020.

• Стало відомо, що "Наваль Груп" передала Військово-морським силам Франції 6 перших серійних торпед Ф21, а також невизначену їх кількість першому закордонному замовнику – ВМС Бразилії.

• 3 березня на базі Вільгельмсхафен Військово-морські сили Німеччини отримали другий фрегат F125.

• ВМС США прийняли на озброєння новий десантний корабель Tripoli і до кінця року він ввійде до складу флоту.

• У КНР повідомили, що налагодили виробництво найновіших двигунів. Найімовірніше мова йде про турбореактивний агрегат із керованим вектором тяги Тайханг-10.