21:25
7 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Техніка війни: Вбивця танків "Амулет" на Донбасі. Потужна білоруська ракета БУК МБ-2

      Техніка війни - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – протитанковий ракетний комплекс "Амулет" опинився на Донбасі. Цей вбивця танків засвітився у відео 93 окремої механізованої бригади на шасі БРДМ-2. У Білорусі провели перші випробування зенітної керованої ракети 9М318 власного виробництва для комплексу середньої дальності БУК МБ-2.

      Також у випуску:

      Головні новини України:

      ► Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони України Андрія Тарана.

      ► З'явилося відео та нові деталі другого польоту дрона-камікадзе "Грім" СТ-35 від підприємства "Атлон Авіа".

      ► Конструкторське бюро "Логіка" виграло в кількох тендерах із постачання мультимедійних тренажерів зенітних ракетних комплексів С-300П, Бук-М1 та програмного забезпечення для 41-го навчально-тренувального центру зенітних ракетних військ Повітряних сил.

      ► Київський бронетанковий завод передав одному з батальйонів Збройних сил 6 танків Т-72.

      ► СБУ викрила посадовців Житомирського бронетанкового заводу, які закуповували запасні частини сумнівної якості. Умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь обраної бізнес-структури.

      ► Міністерство оборони США підписало договір на виробництво ракетних комплексів ЕFGM-148 Javelin для України та низки країн.

      ► Настоятеля одного з храмів Рівненської області вдруге спіймали на торгівлі зброєю, незаконно вивезеної з Донбасу.

      ► На базі телеканалу UA-TV запустили двомовний розважально-інформаційний ресурс "Дім" для мешканців тимчасово окупованих територій.

      Головні новини світу:

      • 29 лютого у столиці Катару між США та рухом Талібан було підписано мирову угоду і Дональд Трамп заявив, що за 14 місяців війська США вийдуть з Афганістану.

      • В суботу почалися найбільші навчання з перекидання американських військ до Європи – Defender Europe-2020.

      • Стало відомо, що "Наваль Груп" передала Військово-морським силам Франції 6 перших серійних торпед Ф21, а також невизначену їх кількість першому закордонному замовнику – ВМС Бразилії.

      • 3 березня на базі Вільгельмсхафен Військово-морські сили Німеччини отримали другий фрегат F125.

      • ВМС США прийняли на озброєння новий десантний корабель Tripoli і до кінця року він ввійде до складу флоту.

      • У КНР повідомили, що налагодили виробництво найновіших двигунів. Найімовірніше мова йде про турбореактивний агрегат із керованим вектором тяги Тайханг-10.

      Останні новини про коронавірус в Україні: госпіталізували ще одну людину
      сьогодні
      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Зброя Техніка війни
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 У Сумах чоловік захистив жінку від зґвалтування, але сам потрапив до суду
      Ірина Шиба
      сьогодні , 19:30 Обман з трибуни Верховної Ради: чому Аваков залишився в уряді
      Віталій Шабунін
      сьогодні , 19:11 Збірна України з біатлону здобула історичне срібло на Кубку світу-2020
      Михайло Гема
      сьогодні , 19:00 Звернення до офіційного Києва: чому українців в Криму та на Донбасі у розмитому статусі
      Павло Казарін
      сьогодні , 17:04 Місцеві вибори в Україні: яку тактику обрала партія "Слуга народу"
      Ірина Поліщук
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук