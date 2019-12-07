Техніка війни: Вражаючий дрифт танка Т-80БВ. Сучасна техніка для Держприкордонслужби

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – харків'яни показали ролики з дрифтом танка Т-80БВ, а також провезенням на зрізі гармати кухля пива, демонструючи надійну роботу стабілізатора на полігоні. Державна прикордонна служба отримала квадрокоптери Matrice 200 V2 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Ці моделі обладнані камерами денного спостереження й тепловізорами.

Також у випуску:

Інтерв'ю:

Про роботу інженерної групи "Арей", яка створила міський танк "Азовець" та бронемашину "Гекон" в програмі "Техніка війни" розповів головний конструктор колективу Сергій Степанов.

Головне:

► Уряд Канади запланував 105,6 мільйона доларів для продовження тренування українських військових та втілення безпекових реформ.

► Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №2398д "Про оборонні закупівлі", який має врегулювати відносини між замовником та виробником, ціноутворення військових товарів тощо.

► Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про порядок використання земель оборони". Відтепер після погодження на землях Міноборони можуть бути розміщені засоби зв'язку, навігації та спостереження системи повітряного руху України.

► Сьомий броньований артилерійський катер проєкту "Гюрза" отримав ім'я "Костопіль". Під час урочистостей було оголошено про завершення формування дивізіону надводних сил на Азовському морі.

► Львівський бронетанковий завод достроково завершив ремонт партії танків Т-72 та додатково оновив ще три машини.

► Дрогобицький завод автомобільних кранів передав до інженерних підрозділів капітально відремонтовані зразки КС-3575А та КС-3575А-1. У листопаді підприємство за участю Міноборони випробувало армійські версії автокрана КТА-25 та екскаватора ЕОВ-4421-МУ, які взяли на озброєння.

► Міноборони затвердило Каталог продуктів для приготування їжі в частинах, що перейшли на нову систему харчування. Проте через позов до суду підприємця про визнання нечинним Наказу Міноборони, вони досі харчуються по-старому.

Інше:

• Швейцарська армія підписала контракт із компанією General Dynamics Land Systems щодо постачання 100 бойових розвідувальних машин на основі колісної бронемашини Eagle 6х6.

• Німецька компанія Rheinmetall розробила систему активного захисту бронетехніки StrikeShield. Вона вражає кумулятивний боєприпас безпосередньо біля борту машини згори, де може пересуватися піхота.

• Російські прикордонники, які служать біля Казахстану, отримали новий гусеничний всюдихід із бойовим модулем, створений на базі снігоболотоходу ТМ-140.

• Індія завершила випробування двигунів першого власного авіаносця. Корабель Vikrant – найбільший, що колись будувався у країні. Його довжина – 262 метри, а ширина – 62. Головна зброя авіаносця: до чотирнадцяти літаків МіГ-29К та до десяти гелікоптерів, тип яких ще не визначено.

• Каліфорнійська лабораторія реактивних двигунів НАСА розробила швидкісний спосіб запуску авіаційних безпілотників навіть під час руху. Для цього задіяли пневматичну гармату, яку використовують для тренування бейсболістів.