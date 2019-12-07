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      24 Канал Програми Техніка війни
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      Техніка війни: Вражаючий дрифт танка Т-80БВ. Сучасна техніка для Держприкордонслужби

      Техніка війни 486 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – харків'яни показали ролики з дрифтом танка Т-80БВ, а також провезенням на зрізі гармати кухля пива, демонструючи надійну роботу стабілізатора на полігоні. Державна прикордонна служба отримала квадрокоптери Matrice 200 V2 та DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Ці моделі обладнані камерами денного спостереження й тепловізорами.

      Також у випуску: 

      Інтерв'ю: 

      Про роботу інженерної групи "Арей", яка створила міський танк "Азовець" та бронемашину "Гекон" в програмі "Техніка війни" розповів головний конструктор колективу Сергій Степанов.

      Головне:

      ► Уряд Канади запланував 105,6 мільйона доларів для продовження тренування українських військових та втілення безпекових реформ.

      ► Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №2398д "Про оборонні закупівлі", який має врегулювати відносини між замовником та виробником, ціноутворення військових товарів тощо. 

      ► Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про порядок використання земель оборони". Відтепер після погодження на землях Міноборони можуть бути розміщені засоби зв'язку, навігації та спостереження системи повітряного руху України.

      ► Сьомий броньований артилерійський катер проєкту "Гюрза" отримав ім'я "Костопіль". Під час урочистостей було оголошено про завершення формування дивізіону надводних сил на Азовському морі. 

      ► Львівський бронетанковий завод достроково завершив ремонт партії танків Т-72 та додатково оновив ще три машини. 

      ► Дрогобицький завод автомобільних кранів передав до інженерних підрозділів капітально відремонтовані зразки КС-3575А та КС-3575А-1. У листопаді підприємство за участю Міноборони випробувало армійські версії автокрана КТА-25 та екскаватора ЕОВ-4421-МУ, які взяли на озброєння.

      ► Міноборони затвердило Каталог продуктів для приготування їжі в частинах, що перейшли на нову систему харчування.  Проте через позов до суду підприємця про визнання нечинним Наказу Міноборони, вони досі харчуються по-старому.

      Інше:

      • Швейцарська армія підписала контракт із компанією General Dynamics Land Systems щодо постачання 100 бойових розвідувальних машин на основі колісної бронемашини Eagle 6х6. 

      • Німецька компанія Rheinmetall розробила систему активного захисту бронетехніки StrikeShield. Вона вражає кумулятивний боєприпас безпосередньо біля борту машини згори, де може пересуватися піхота.

      • Російські прикордонники, які служать біля Казахстану, отримали новий гусеничний всюдихід із бойовим модулем, створений на базі снігоболотоходу ТМ-140. 

      • Індія завершила випробування двигунів першого власного авіаносця. Корабель Vikrant – найбільший, що колись будувався у країні. Його довжина – 262 метри, а ширина – 62. Головна зброя авіаносця: до чотирнадцяти літаків МіГ-29К та до десяти гелікоптерів, тип яких ще не визначено.

      • Каліфорнійська лабораторія реактивних двигунів НАСА розробила швидкісний спосіб запуску авіаційних безпілотників навіть під час руху. Для цього задіяли пневматичну гармату, яку використовують для тренування бейсболістів. 

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Новини Харкова Техніка війни Зброя Держприкордонслужба
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