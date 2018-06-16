Техніка війни. Які автоматичні пістолети використовують в ЗСУ. Чим здивували на Eurosatory-2018

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – не секрет, що автомат Калашникова має режим автоматичної стрільби. Проте варто зауважити, що є і пістолети з такою опцією. Це, наприклад, австрійський Glock 18, німецький Heckler & Koch VP-70, італійська Beretta 93R тощо. 11-15 червня у Парижі проходила 26-та Міжнародна виставка озброєнь, технології безпеки і засобів захисту Eurosatory-2018

Також у випуску: На 410-у заводі налагоджують випуск гелікоптерів КТ-112 "Комбат" у різних модифікаціях. Державіаслужба встановила обмеження для польотів безпілотників в Україні. В районі Операції Об’єднаних сил перевірили боєготовність танкової бригади. Міністр оборони Степан Полторак оглянув бронемашину "Варта-Новатор", який можуть оснастити комплексами "Стугна" чи "Корсар". Правоохоронці знайшли у старшого лейтенанта з Вінницького військкомату пістолет ПМ, постріли до РПГ, гранатомети РПГ-26, ручні гранати та набої. Сухопутні війська Бразилії оновили вимоги до проекту модернізації індивідуального екіпірування "Кобра 2020", що є аналогом французького "Фелін". Міноборони США закупило у 10-ти компаній дослідні партії пістолетів-кулеметів в рамках програми "Саб Компакт Вепонс". Норвежці модернізували американський гранатомет М-72, тож версія FFІ втратила реактивний струмінь і може вести вогонь з приміщень. Китайські хакери зламали мережі розробників ультразвукових протикорабельних ракет для ВМС США. Турецька компанія "Аселсан" успішно випробувала лазерну систему "Лазер Дефенс Систем".