Техніка війни. Які автоматичні пістолети використовують в ЗСУ. Чим здивували на Eurosatory-2018
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – не секрет, що автомат Калашникова має режим автоматичної стрільби. Проте варто зауважити, що є і пістолети з такою опцією. Це, наприклад, австрійський Glock 18, німецький Heckler & Koch VP-70, італійська Beretta 93R тощо. 11-15 червня у Парижі проходила 26-та Міжнародна виставка озброєнь, технології безпеки і засобів захисту Eurosatory-2018
Також у випуску:
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