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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни

Техніка війни. Які автоматичні пістолети використовують в ЗСУ. Чим здивували на Eurosatory-2018

Техніка війни 236 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – не секрет, що автомат Калашникова має режим автоматичної стрільби. Проте варто зауважити, що є і пістолети з такою опцією. Це, наприклад, австрійський Glock 18, німецький Heckler & Koch VP-70, італійська Beretta 93R тощо. 11-15 червня у Парижі проходила 26-та Міжнародна виставка озброєнь, технології безпеки і засобів захисту Eurosatory-2018

Також у випуску:

На 410-у заводі налагоджують випуск гелікоптерів КТ-112 "Комбат" у різних модифікаціях.

Державіаслужба встановила обмеження для польотів безпілотників в Україні.

В районі Операції Об’єднаних сил перевірили боєготовність танкової бригади.

Міністр оборони Степан Полторак оглянув бронемашину "Варта-Новатор", який можуть оснастити комплексами "Стугна" чи "Корсар".

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Теги: Техніка війни Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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