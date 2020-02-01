Техніка війни: ЗСУ отримали партію оновлених танків Т-72. Гелікоптер H225 Super Puma для ДСНС
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Київський бронетанковий завод поставив у війська першу партію з 15 відремонтованих танків Т-72. До кінця лютого танкісти отримають ще 16 машин. Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала вертоліт H225 Super Puma.
Також у випуску:
Інтерв'ю:
В попередніх випуска "Техніки війни": Потужний гранатомет АГС-17 на Донбасі. Браковані БТР-4
Головне:
► Президент Володимир Зеленський збільшив штат РНБО зі 160 до 190 співробітників, а також розширив повноваження Центру кібербезпеки щодо контролю підрозділів РНБО.
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► "Південмаш" уклав контракт з російською компанією "Альфа-метал" на поставку до України майже 90 тонн алюмінію на 42 мільйона 900 тисяч гривень.
► Підприємство "Антонов" придбало в Українського науково-дослідного інституту радіоапаратури обладнання для літака Ан-178 на 1 мільйон 735 тисяч гривень.
► 30 січня Харківське КБ імені Морозова випробувало корпуси БТР-4Є виробництва Лозівського ковасько-мехеханічого заводу.
► Державна прикордонна служба отримала від США матеріальної допомоги на 29 мільйонів гривень: костюми від переохолодження, апарати для дихання при пожежі, наручні GPS-навігатори, прилади для освітлення та огляду суден.
► Цьогоріч на придбання обладнання для кухонь військових частин виділено 400 мільйонів гривень. Це пароконвекційні печі, холодильні камери, посудомийні машини, м’ясорубки, слайсери, кухонні комбайни тощо. Все обладнання іноземного виробництва.
В попередніх випуска "Техніки війни": Партія бронеавтомобілів "Козак-2" для бригади ДШВ. Власна авіація ССО
Інше:
• За підсумками 2015 – 2017 років Китай випередив Росію та посів друге місце у світі з продажу зброї.
• Латвія змінює патерн камуфляжу з піксельного на ламаний.
• Ізраїльська компанія Maron Dolphin створила гібридний тактичний тягач, який нагадує українцям "кравчучку".
• В США за мільйон продають перший в світі броньований автомобіль 1928 року, що належав гангстеру Аль-Капоне.
• Управління озброєнь Франції замовило консорціуму з компаній Thales, Nexter Systems и Arquus.
• Китай отримав з Росії другий комплект зенітно-ракетного комплексу С-400. До нього входять командний пункт, да дивізіони пускових установок, радіолокаційні станції, генератори та інше обладнання й запчастини.
• Військово-морські сили Китаю поповнилися двома корветами класу "Цзяндао". Обидва судна виконані в протичовновому варіанті.
• У США пройшла щорічна виставка Міжнародної вертолітної асоціації.
В попередніх випусках "Техніки війни": Потужне оновлення зброї у 2019 році. Ударні безпілотники Bayraktar TB2
Катастрофи:
25 січня у Афганістані бойовики Талібану влучили з міномета у вертоліт Мі-8 приватної військової компанії Молдови, поранення отримало 4 члена екіпажу.
Того ж дня у Філіпінське море впав вертоліт MH-60 ВПС США і усі 5 тих, хто був на борту, врятував вертоліт ВПС Японії.
Через два дні Сполучені штати понесли втрати у Афганістані: на територію підконтрольну Талібану впав літак-розвідник Bombardier E-11, загинуло два пілота.
Також 28 січня у Лівії було збито китайський безпілотник Wing Loong II.
30 січня в Лівії знищили російський БПЛА "Орлан-10".