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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Технологія Hyundai дає змогу кожному пасажиру окремо слухати улюблену музику без навушників

Авто24 91 Читать новость на русском

Нарешті, родини в машині не сперечатимуться, яку музику слухати. Hyundai винайшов технологію, яка дозвлоляє слухати власну музику навіть без навушників.

Система здатна контролювати звукове поле в кожній частині машини, завдяки серії нових динаміків, які зменшують або підсилюють певні аудіохвилі, нівелюючи накладення звуків.

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Тобто колонки створюють схожий ефект, що й системи шумопригнічення в сучасних навушниках. Це навіть дозволяє пасажирам користуватися гучним зв'язком при телефонних розмовах, а звуки навігаційної системи при цьому не чутиме ніхто окрім водія, щоби не заважати пасажирам. Корейці кажуть, що на впровадження системи у серійні моделі піде кілька років і з'явиться вона спочатку в преміальних модифікаціях.

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Теги: Авто24 Авто
Джерело: 24 канал
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