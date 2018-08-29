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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Технологія MapLite: високоточні 3D-карти дозволять автомобілю рухатись без втручання водія

Автотехнології 86 Читать новость на русском

Технологія MapLite дасть змогу безпілотним автомобілям їздити сільськими дорогами без попередньо складених карт. Новий метод, розроблений при Массачусетському технологічному інституті, використовує GPS та лідар – набір датчиків, які визначають відстань за допомогою лазерів. Система здатна визначати повороти і перешкоди попереду на відстані до 30 метрів.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 канал
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