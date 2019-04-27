Технологія залякування: як кримчан змушують підкоритися російській владі

Коли в Криму запрацює закон суверенного інтернету, то місцеві зможуть користуватися сайтами, які дозволені Роскомнаглядом, а всі інші будуть заблоковані. Кримський півострів все частіше називають місцем не свободи, а страху. Справа не тільки в інтернеті. Після анексії кримчани та туристи скаржаться, що більше не відчувають себе у безпеці.

Людей, які не були п'ять років у Криму, одразу дивують грати та паркани на більшості автовокзалів та на залізниці. Також встановили рамки металошукачів в адміністративних будівлях, на фестивалях, концертах та будь-яких масових заходах. А з гучномовців лунають закликають бути пильними.

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Створення атмосфери тривожності – це форма керування масами, яку навмисно практикують тоталітарні режими, кажуть психологи. Люди мають почуватися непевно, щоб відмовитися від свободи на користь удаваної безпеки.

Для держави необхідно, щоб людина відмовилася від свободи, але зробила це сама. Вона може так вчинити з причини, коли не бачить для себе небезпеки і для нього створені комфортні умови. Або, коли питання відмови від свободи та підкорення відбувається, через страх, що з тобою можуть щось зробити й це питання виживання,

– пояснила психолог Лариса Волошина.

За п'ять років анексії чимало кримчан припинили ділитися думками з малознайомими людьми. Часто говорять із журналістами лише на умовах анонімності.

Ми намагаємося не обговорювати політичні теми та події, які відбуваються в Україні та Росії. Тому що всюди є люди, які вважають своїм обов'язком повідомити про це у відповідні органи – ФСБ чи прокуратуру,

– розповів анонімно кримчанин.



Як кримчани дають інтерв'ю журналістам

Вільне спілкування на роботі також небезпечне. Не в кожному колективі усі однодумці. Не так сказана фраза й можуть звільнити.

Спочатку ми вільно з колегами та керівництвом обговорювали якісь наші політичні розбіжності. Проте потім були поставлені умови, що або я замовкаю, або я втрачаю роботу. До того ж поставлено було в достатньо жорстокій формі, тому я не можу назвати своє мовчання страхом. Це скоріше практичне рішення для того, щоб зберегти можливість заробітку,

– додала анонімно місцева жителька.

Навіть проросійсько налаштовані сусіди недовіряють один одному, тому кримчани стають обережнішими, про це констатують правозахисники.

За українську символіку на велосипеді Ігоря Мовенка ледь не вбив колишній працівник підрозділу "Беркут" Володимир Суходольський. Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму.



Володимир Суходольський

Заяву Ігоря Мовенка до поліції про напад так і не взяли. Натомість його самого заарештували, стверджуючи, що публікував екстремістські висловлювання в соціальних мережах.

Тут дійсно безправ'я. Приїхавши сюди звідкись, то може здатися, що все добре. Але коли позиція громадян не співпадає з інтересами чинної тут влади, то людина можна стати жертвою,

– пояснив житель Севастополя Ігор Мовенко.

Екс-беркутівець Суходольський не покараний, а от Мовенко засуджений умовно на один рік. Після цього Ігор упевнився в тому, що замість свободи слова тут насаджується страх.

Кримський півострів став територією жаху, сказав на засіданні ООН колишній політичний в'язень режиму Путіна Ахтем Чийгоз.

Крим опустився, як я кажу, в морок та жах. І я не бачив ще ніколи таких пустих вулиць. Крим завжди був веселий та різний. Емоційний у своїх протестах та у своїх радощах. Тепер він став безликий,

– розповів Ахтем Чийгоз.



Ахтем Чийгоз

Психологи радять кримчанам діяти свідомо з урахуванням небезпек. Пам'ятати про те, що стосовно них використовують технології, які вже не раз в історії застосовувалися в тоталітарних режимах. Їх мета саме зламати волю та роз'єднати людей.

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