07:52
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
  • середа
    16°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Технології 21 століття: як комунальники вигадливо латають дорогу у Кривому Розі

99 Читать новость на русском
Ямковий ремонт у Кривому Розі
Ямковий ремонт у Кривому Розі / Кадр з відео

Комунальникам Кривого Рогу для ямкового ремонту доріг не потрібно жодної спецтехніки, усі необхідні інструменти у них завжди з собою.

Мешканка Кривого Рогу Ольга Покришка на своїй сторінці у Facebook оприлюднила відео, як один з комунальників "латав" яму буквально своїми ногами.

Дивіться також: "Забили" ями: у мережі висміяли, як ремонтують дороги на Полтавщині (відео)

Місцеві комунальні служби саме розпочали ямковий ремонт на проспекті 200-річчя Кривого Рогу.

За словами очевидців, комунальники вибірково засипають вибоїни асфальтом і трамбують його підручними засобами, в тому числі й ногами.

Один з комунальників трамбував ногами асфальт, покладений у яму. Пострибавши кілька хвилин по асфальту, комунальники розпочали ремонтні роботи на іншій ділянці,
– розповіла жінка-свідок.

Дивіться відео, як комунальники ногами трамбують асфальт у Кривому Розі:

Опубліковано Olha Pokryshka 9 квітня 2018 р.

Теги: Новини України Новини Кривого Рогу Курйозні новини Дороги Держслужба автодоріг
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
сьогодні, 07:05 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко 10650
Головні новини 14 квітня: удар по Сирії, протести у Вірменії і помер Мілош Форман
14 квітня, 22:21 Головні новини 14 квітня: удар по Сирії, протести у Вірменії і помер Мілош Форман
3769
Пока Путин находится у власти в России, его враги будут друзьями Украины
14 квітня, 22:02 Пока Путин находится у власти в России, его враги будут друзьями Украины
Ян Валетов 1535
Як не втрапити в халупу з таймшером
14 квітня, 19:00 Як не втрапити в халупу з таймшером
Блог Медіа 1080
Як
14 квітня, 17:03 Як "потрібні" судді співпрацюють з ТОП-корупціонерами
Віталій Шабунін 316
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук