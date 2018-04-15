Технології 21 століття: як комунальники вигадливо латають дорогу у Кривому Розі
Комунальникам Кривого Рогу для ямкового ремонту доріг не потрібно жодної спецтехніки, усі необхідні інструменти у них завжди з собою.
Мешканка Кривого Рогу Ольга Покришка на своїй сторінці у Facebook оприлюднила відео, як один з комунальників "латав" яму буквально своїми ногами.
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Місцеві комунальні служби саме розпочали ямковий ремонт на проспекті 200-річчя Кривого Рогу.
За словами очевидців, комунальники вибірково засипають вибоїни асфальтом і трамбують його підручними засобами, в тому числі й ногами.
Один з комунальників трамбував ногами асфальт, покладений у яму. Пострибавши кілька хвилин по асфальту, комунальники розпочали ремонтні роботи на іншій ділянці,
– розповіла жінка-свідок.
Дивіться відео, як комунальники ногами трамбують асфальт у Кривому Розі: