Технології для Empire State Building використають до костелу у Києві: як це виглядатиме

Для освітлення костелу святого Миколая в центрі Києва використають технологію освітлення, яка свого часу була розроблена для освітлення найвищої будівлі Нью-Йорка – хмарочоса Empire State Building.

Про деталі проекту повідомив Микола Калбука – керівник компанії Expolight, яка займатиметься освітленням костелу.

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У своєму Facebook він зауважив, що в процесі роботи його команда стикнулась з низкою труднощів, зокрема, й "недоторканністю" історичного фасаду будівлі, який не можна порушувати жодними технічними втручанням.

Візуалізація проекту освітлення костелу Миколая у Києві: дивіться фото

З технічними деталями проекту освітлення костелу у Києві українським фахівцям допомагав американський інженер Джон Кемпбелл, який розробив унікальне освітлення для найвищого хмарочоса Нью-Йорка Empire State Building.

Для освітлення київського костелу розробили специфічне обладнання – дуже потужне і з екстремально вузькою двоградусною оптикою.

На рахунку компанії Philips Color Kinetics, світлодинамічною технікою якої буде освітлений костел святого Миколая у Києві, такі шедеври світової архітектури, як Ейфелева вежа, Нотр-Дам, Лондонське око та чимало інших.

Обладнання для освітлення костелу розмістять на будівлі з протилежного боку вулиці на будівлі.

Чим відомий костел святого Миколая у Києві?



Храм збудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким за проектом Станіслава Валовського є діючим римо-католицьким костелом.



У 1978 році чехословацька фірма Rieger-Kloss створила для костелу унікальний орган, у якому нараховується 3846 труб різної довжини та діаметру.



Зараз будівлю храму ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римо-Католицької Церкви в Україні.