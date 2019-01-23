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      Технології для Empire State Building використають до костелу у Києві: як це виглядатиме

      402 Читать новость на русском
      Будівлю костел святого Миколая у Києві освітлять
      Будівлю костел святого Миколая у Києві освітлять / Pinterest

      Для освітлення костелу святого Миколая в центрі Києва використають технологію освітлення, яка свого часу була розроблена для освітлення найвищої будівлі Нью-Йорка – хмарочоса Empire State Building.

      Про деталі проекту повідомив Микола Калбука – керівник компанії Expolight, яка займатиметься освітленням костелу.

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      У своєму Facebook він зауважив, що в процесі роботи його команда стикнулась з низкою труднощів, зокрема, й "недоторканністю" історичного фасаду будівлі, який не можна порушувати жодними технічними втручанням.

      Візуалізація проекту освітлення костелу Миколая у Києві: дивіться фото

       

       

      З технічними деталями проекту освітлення костелу у Києві українським фахівцям допомагав американський інженер Джон Кемпбелл, який розробив унікальне освітлення для найвищого хмарочоса Нью-Йорка Empire State Building.

      via GIPHY

      Для освітлення київського костелу розробили специфічне обладнання – дуже потужне і з екстремально вузькою двоградусною оптикою.

      На рахунку компанії Philips Color Kinetics, світлодинамічною технікою якої буде освітлений костел святого Миколая у Києві, такі шедеври світової архітектури, як Ейфелева вежа, Нотр-Дам, Лондонське око та чимало інших.

      Обладнання для освітлення костелу розмістять на будівлі з протилежного боку вулиці на будівлі.

      Чим відомий костел святого Миколая у Києві?

      Храм збудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким за проектом Станіслава Валовського є діючим римо-католицьким костелом.

      У 1978 році чехословацька фірма Rieger-Kloss створила для костелу унікальний орган, у якому нараховується 3846 труб різної довжини та діаметру.

      Зараз будівлю храму ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римо-Католицької Церкви в Україні.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини Києва Архітектура Знай наших! Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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