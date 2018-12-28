Телефон раз на місяць, – Сенцов написав листа про умови у колонії в Росії

Український політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, а газети він отримує із місячним запізненням.

Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур, пише "Укрінформ".

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Щур розповіла про умови в колонії, у якій перебуває український політв’язень Олег Сенцов.

Умови типові, загін приблизно такий же, як у Кольченка (двоярусні ліжка; близько 70-ти осіб, точної кількості Олег не називає), є кімната для прийому їжі з холодильником, столом і полицями для продуктів, електричним чайником. Є "червоний куток" із телевізором, який можна дивитися за розкладом,

– розповіла Щур.

За її словами, з досвіду відвідування Кольченка у ВК-6 в Копейську, в такому "червоному кутку" особливо не можна усамітнитися.

З листів Олега Сенцова відомо, що телефоном він може користуватися не частіше, аніж раз на місяць. Крім того, кількість дзвінків законом не обмежена, однак існує велика черга на дзвінки.

Це ще добре, оскільки в інших загонах люди можуть телефонувати не частіше, ніж раз на 2-3 місяці,

– написав Сенцов у листі.

Більше того, газети українському політв’язню йдуть із запізненням приблизно на місяць. Проте під тиском після скарг і розголосу в Європарламенті, вони до нього все ж таки доходять. До слова, журналісти "Новой газеты", яку читає Сенцов, передплатили для нього своє виданя на наступні півроку.

"Новая газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

Останній лист, який правозахисниця отримала від Сенцова датовано 24-м грудня.

Олег ще раз дякує за посилку, яку йому вручили через місяць затримки після того, як ми звернулися зі скаргами до інстанцій,

– каже Щур.

Крім того, стало відомо, що диски з фільмами, які підібрали Сенцову колеги-кінематографісти, в тому числі запис кастингу до фільму "Номери" за його п'єсою, відправили на цензуру. Однак пізніше начальник УФСВП РФ по ЯНАО повідомив, що отримання фільмів заборонено, оскільки режим утримання не дозволяє.

На завершення Тетяна Щур повідомляє, що Олег Сенцов просив передати "привіт усім хорошим людям".

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.