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      Телефонувала сину й розповідала про позиції ЗСУ: на Луганщині засудили інформаторку окупантів

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      Поплічниця окупантів отримала 5 років за ґратами
      Поплічниця окупантів отримала 5 років за ґратами / Радіо Свобода

      До 5 років за ґратами – такий вирок виніс суд на Луганщині у справі інформаторки проросійських бойовиків. Жінка систематично передавала ворогу важливу інформацію про українських військових.

      Вона – мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району, а її син – бойовик так званої "ЛНР". Жінка збирала інформацію про чисельність, місця дислокації та шляхи пересування сил і засобів ЗСУ і в телефонних розмовах все переповідала сину. Про це інформує прес-служба СБУ.

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      Своєю чергою син зловмисниці передавав цю інформацію ватажку окупантів. Протягом лютого – березня 2017 року співробітники спецслужб зафіксували 16 таких розмов.

      Трьохізбенка Луганщина
      Трьохізбенка – підконтрольне Україні селище, відвойоване силами ЗСУ у липні 2014 року

      Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує безпосереднє сприяння жінки діяльності так званої "ЛНР".

      Новоайдарський райсуд виніс їй вирок за статтею "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Їй присудили 5 років за ґратами. Сина інформаторки оголошено у розшук.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

       Цікаво: Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Проросійські бойовики Збройні сили України Судді
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