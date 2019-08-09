Телефонувала сину й розповідала про позиції ЗСУ: на Луганщині засудили інформаторку окупантів

До 5 років за ґратами – такий вирок виніс суд на Луганщині у справі інформаторки проросійських бойовиків. Жінка систематично передавала ворогу важливу інформацію про українських військових.

Вона – мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району, а її син – бойовик так званої "ЛНР". Жінка збирала інформацію про чисельність, місця дислокації та шляхи пересування сил і засобів ЗСУ і в телефонних розмовах все переповідала сину. Про це інформує прес-служба СБУ.

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Своєю чергою син зловмисниці передавав цю інформацію ватажку окупантів. Протягом лютого – березня 2017 року співробітники спецслужб зафіксували 16 таких розмов.



Трьохізбенка – підконтрольне Україні селище, відвойоване силами ЗСУ у липні 2014 року

Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує безпосереднє сприяння жінки діяльності так званої "ЛНР".

Новоайдарський райсуд виніс їй вирок за статтею "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Їй присудили 5 років за ґратами. Сина інформаторки оголошено у розшук.



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