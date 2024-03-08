На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки

На телеграм-канали, які ведуть комерційну активність, можуть чекати перевірки податкових служб.

Про це повідомив очільник комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі для Liga.net

За його словами, наразі нема напрацьованих механізмів, аби анонімні телеграм-канали реєструвалися як суб’єкт у сфері медіа та в результаті чого прозоро здійснювали свою комерційну діяльність. Юрчишин пояснює, що він лише може "мотивувати" канали до реєстрації.

Тож зараз передбачається пошук спеціальних механізмів Податковою службою, щоб перевірити низку Telegram-каналів, які можуть проявляють значну економічну активність. Наприклад, коли "поширюють рекламу та продають контент".

Але, як сказав нардеп, такі заходи не пов’язані з "деанонімізацією", бо це питання "господарських відносин".

Також у інтерв’ю для Детектора медіа пан Юрчишин заявляв, що його комітет планує надсилати спеціальний запит до Державної податкової служби щодо самої соцмережі та, зокрема, каналів, де нардепи спостерігають "багато реклами". Тобто де адміністратори телеграм-каналів проводять якусь економічну активність — та в результаті такої перевірки нардеп очікує "сльози та краплі".

"Ми країна у війні, ми по всьому світу просимо підтримки, то ж логічно шукати джерела і в себе під носом", – підсумував Юрчишин.