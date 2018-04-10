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Telegram буквально передав ФСБ "ключі" до розшифровки листування: дотепне фото

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Telegram буквально передав ФСБ
Telegram буквально передав ФСБ "ключі" до розшифровки листування / Фото з відкритих джерел

У Росії запустили процес блокування месенджера Telegram. Все тому, що компанія відмовилась передавати ФСБ ключі для розшифровки особистого листування. 10 квітня Telegram таки передав ФСБ ключі, але зробив це дуже буквально.

Про це пише akket.com.

Глава юридичної компанії "Агора", яка представляє інтереси Telegram в Росії, виклав в мережу фотографію листа, адресованого ФСБ. У ньому сказано про те, що месенджер надає директору Федеральної служби безпеки ключі для розшифровки особистої інформації користувачів крос-платформного месенджера Telegram.

Щоправда автор знімка не глава "Агори", але ця фотографія йому дуже сильно сподобалася.

Скандал Telegram з ФСБ

Telegram буквально передав ФСБ ключі

Нагадаємо, раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. Тож 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.
Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".

Теги: Новини Росії Техно Інтернет Telegram ФСБ
Джерело: 24 Канал
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