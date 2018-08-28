Telegram передаватиме спецслужбам дані користувачів: Дуров зробив важливе уточнення

Месенджер Telegram заявив про оновлення політики конфіденційності, яка передбачає можливість надання спецслужбам даних про користувачів, яких запідозрять у тероризмі. Глава Telegram Павло Дуров зробив доповнення до цього повідомлення.

Зокрема, Дуров запевнив, що передання даних, яке передбачуване у новій політиці конфіденційності, не розповсюджується на Росію.

"Telegram в Росії перебуває поза законом. Щодня блокуються сотні IP-адрес аби припинити доступ до сервісу. У зв'язку з цим якісь звернення від російських служб ми не розглядаємо, і наша політика конфіденційності не стосується ситуації в Росії", – пояснив Дуров на сторінці у Telegram.

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Також він додав, що така нова політика має зробити Telegram менш привабливим для пропаганди тероризму.

"Незалежно від того, чи будемо ми коли-небудь користуватися цим правом, така міра повинна зробити Telegram менш привабливим майданчиком для тих, хто займається тут розсилкою терористичної пропаганди", – додав Дуров.

Нова політика конфіденційності не змінить ситуацію в Росії

Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнагляду заблокувати Telegram у Росії. При цьому творець Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування.



Після зміни політики конфіденційності, у Роскомнагляді зробили заяву, що готові розблокувати Telegram, якщо месенджер виконає рішення суду і надасть ФСБ ключі шифрування.

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