Telegram погодився "зливати" спецслужбам Росії дані користувачів

Месенджер Telegram погодився видавати спецслужбам Росії за рішенням суду дані користувачів, яких запідозрять у тероризмі. Так, Telegram збирається передавати спецслужбам IP-адреси і номери телефонів підозрюваних.

Це випливає з оновленої сторінки з політикою конфіденційності месенджера, повідомляє "Медуза".

У компанії запевнили, що раніше ніколи не розкривали інформацію про користувачів. Якщо це трапиться, то відповідна інформація буде представлена ​​в каналі Transparency Reports у звіті, опублікованому раз на півроку.

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Представники Telegram наголосили, що месенджер не надаватиме листування і ключі для дешифрування повідомлень. Позиція щодо цього питання залишилася незмінною, розповів у коментарі "Интерфакс" глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чіков.

"Павло Дуров (творець Telegram) завжди говорив, що листування не надаватиметься жодній владі жодних країн", – сказав він.

У Роскомнагляді при цьому повідомили, що готові розблокувати Telegram, якщо месенджер виконає рішення суду і надасть ФСБ ключі шифрування.

Нагадаємо, 16 квітня суд дозволив Роскомнагляду заблокувати Telegram у Росії. При цьому творець Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії.