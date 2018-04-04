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Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram

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Чим особливий Telegram?
Чим особливий Telegram? / 24 Канал

На тлі палких скандалів довкола Facebook з новою силою популярність почав набирати Telegram. Про особливості соцмережі та цікаві канали, на які варто підписатися – читайте у статті.

Чим особливий Telegram

Головною особливістю месенджера, за версією його творця Павла Дурова, є швидкість, конфіденційність та високий рівень захищеності користувачів. Зокрема, Telegram використовує надійну систему шифрування, яка недоступна для стороннього прочитання.

За словами Дурова, листування у додатку не можуть прочитати навіть спецслужби. Засновник мережі неодноразово оголошував про безрезультатні спроби спецслужбовців домовитися з ним про "чорні ходи" в месенджері.

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Більше того, Telegram підтримує версію секретних чатів, які використовують шифрування від пристрою до пристрою та не залишають слідів на серверах. Такі чати саморуйнуються після закінчення визначеного часу і не піддаються відновленню.

Ще один фактор безпеки в Telegram – неможливість відновити будь-яке листування, після його видалення. Всі повідомлення, окрім секретних чатів, зберігаються на центральному сервері соцмережі і видаляються вони також звідти. Відповідно, щоб відновити переписку, потрібно отримати доступ до центрального серверу, а Telegram такого доступу нікому не дає.


Після видалення листування в Telegram неможливо відновити

Як шукати друзів у Telegram

Знайти друзів можна, якщо ви знаєте їхнє ім’я у цій соціальній мережі. За таким же принципом можуть знайти вас.

Також зверніть увагу, що у момент, коли ви зареєструєтеся у Telegaram, користувачам мережі, у яких ваш номер зазначений у телефонній книзі, прийде сповіщення про ваше доєднання. За таким самим принципом і ви, увійшовши в додаток, одразу побачите, хто з ваших друзів ним уже користується.

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Тому, якщо ви хочете, щоб вас знайшли в цій соцмережі, важливо використовувати свій "звичний" номер телефону.

При цьому важливо відзначити, що номер мобільного телефону в системі є конфіденційною інформацією. Її не можна побачити або використовувати як критерій пошуку. Проте таку особливість можна обійти, просто додавши новий номер телефону в телефонну книгу пристрою.

Додамо, що в Telegram ви можете вести як бесіди один на один, так і створювати групи для спілкування.

Родзинки Telegram

ПК-версію месенджера (усього версій є три – мобільна, Desktop та Web) можна заблокувати на пароль – це корисно, якщо, наприклад, комп'ютером користується кілька осіб. Для того, щоб заблокувати месенджер, потрібно натиснути на кнопку замка в рядку заголовка вікна.

Пошук каналів – для того, щоб знайти канал, потрібно знати його назву. Також можна скористатися каталогами каналів, які доступні в мережі.

Стікери – це картинки, які за ідеєю схожі на смайли. Telegram дозволяє користувачам як безкоштовно використовувати вже готові набори стікерів, так і створювати їх самим. Для цього необхідно написати боту @stickers і слідувати його інструкціям.

Важливо знати, що потім повністю видалити набір стікерів з Telegram неможливо. Це можуть зробити тільки розробники. Також неможливо і змінити назву набору стікерів.

Миттєве видалення фото – у секретних чатах можна надсилати фото на дуже короткий проміжок часу. Такі фото будуть доступними для перегляду, наприклад, тільки поки ви триматимете на них палець. Опісля вони самознищаться. Також вам прийде сповіщення, якщо співрозмовник зробить скріншот.

Видалення облікового запису в Telegram є незворотнім. Якщо ви зареєструєтеся знову, то матимете "чистий" акаунт. Всі попередні листування будуть недоступними.

Втім, якщо ви видалитеся, то ваші співрозмовники, як і раніше, зможуть переписуватися в чатах, створених вами. Також вони матимуть копію повідомлень, які ви відправили. Тому, якщо ви хочете не залишати за собою слідів – користуйтеся таймером самознищення.

Які канали в Telegram читати

Знайти вартісний контент у різноманітті інформації не просто. Ми підібрали кілька рекомендацій, які допоможуть вам почати знайомство з новою соціальною мережею.

Новини: 24 канал, Футбол 24, Hromadske.UA, Platfor.ma.

Навчання та можливості: Почни щось! – канал про бізнес та економіку; StudyDive Дейлі Live – канал з анонсами освітніх заходів; studwayDIEM – можливості для студентів та не тільки; Lobby X Ukraine – актуальні вакансії; English for Life – англійська; Не тільки TED, Prometheus – цікаві лекції.

Подорожі: Time To Travel, Дешеві авіаквитки та Lowcost UA: Дешеві мандрівки – акції на квитки та житло; Omriyana, Ukrainer – про подорожі Україною.

Розваги: Soundsystem, Comma.com.ua, VEVO Family – музика; Примари кіно, Kinoman, Naked movie, Серіальні макаки! – канали про кіно;

Корисні боти: @MinfinBot – показує курси валют щодо гривні; @railwaybot – шукає потяги та квитки на них; @AlertBot – зручний таймер; @AndyRobot – допоможе вивчити англійську; @QTrackerBot – відслідковує передачі кур’єрських служб; @YTranslateBot – зручний перекладач, який можна додати в групу; @MyCookBot – пошук рецептів на основі наявних інгредієнтів; @wradar_bot – покаже проноз погоди.

Автор: Тетяна Бучок
Теги: Публікації Статті Техно Telegram Інтернет Павло Дуров
Джерело: 24 Канал
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