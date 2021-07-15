Рішення щодо штрафу регулятор прийняв 15 липня. Хоча перевірку Нацрада призначила понад 1 рік тому.
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Телеканал "1+1" оштрафували за російську
Моніторинг регулятора підтвердив, що у квітні – травні 2020 року канал "1+1" показував серіал "Кухня" російського виробництва російською мовою.
Під час засідання представниця каналу Тетяна Смирнова зазначила, що це трапилося через неоднозначно виписані норми закону.
Водночас, за інформацією Держкіно, "1+1" має прокатні посвідчення на цей серіал, а відповідно до них мовою розповсюдження серіалу є українська. Закон передбачає трансляцію іноземних фільмів і серіалів з українським дубляжем або озвучкою.
За порушення телеканал зобов'язали сплатити штраф у розмірі 71 488 гривень.
Скарга та перевірка "1+1": що відомо
- У червні 2020 року Нацрада отримала скаргу активіста громадського руху "Відсіч" Максима Ковбика що показу "Кухні" російською.
- Згодом колишній член регулятора Сергій Костинський заявив, що Нацрада проігнорувала цю скаргу.
- Тоді перший заступник голови Нацради Валентин Коваль відповів, що "1+1" мав право транслювати "Кухню" російською мовою, бо цей продукт вкладається в частку 25%, яка передбачена для іншомовного контенту.
- Однак Костинський нагадав, що закон зобов'язує дублювати або озвучувати українською мовою іноземні фільми та серіали.
- У липні регулятор призначив перевірку каналу.