Рішення щодо штрафу регулятор прийняв 15 липня. Хоча перевірку Нацрада призначила понад 1 рік тому.

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Телеканал "1+1" оштрафували за російську

Моніторинг регулятора підтвердив, що у квітні – травні 2020 року канал "1+1" показував серіал "Кухня" російського виробництва російською мовою.

Під час засідання представниця каналу Тетяна Смирнова зазначила, що це трапилося через неоднозначно виписані норми закону.

Водночас, за інформацією Держкіно, "1+1" має прокатні посвідчення на цей серіал, а відповідно до них мовою розповсюдження серіалу є українська. Закон передбачає трансляцію іноземних фільмів і серіалів з українським дубляжем або озвучкою.

За порушення телеканал зобов'язали сплатити штраф у розмірі 71 488 гривень.

Скарга та перевірка "1+1": що відомо