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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Телеканал "1+1" позиватиметься проти Порошенка

      3412 Читать новость на русском
      Олександр Ткаченко
      Олександр Ткаченко / Скріншот

      Генеральний директор групи "1+1 media", яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

      На своїй сторінці у Facebook Олександр Ткаченко наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко "ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави".

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу "1+1". У країні, яка стряхне з себе вашу брехню, – це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік – ще 9 днів залишилося,
      – написав Ткаченко.

      Раніше шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу "1+1" через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

      Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео

      Петро Порошенко, Володимир Зеленський, рейтинг кандидатів

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО ДЕБАТІВ

      blog_ava
      Це був наказ Коломойського, – Порошенко прокоментував скандал з підозрами його оточенню
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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