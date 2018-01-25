Телеканал Euronews виправив у своєму сюжеті "помилку" щодо Криму
Телеканал Euronews вніс зміни до свого скандального сюжету про навчання російськими окупаційними військами дітей у Криму.
Про це свідчать оновлення на сайті телеканалу.
Напередодні українські та світлові дипломати обурилися тим, що телеканал Euronews зняв англомовний сюжет про військові навчання для дітей з Криму, не згадавши у своєму матеріалі про анексію півострова.
"Сюжет оновлено 24 січня 2018 року, включаючи деталі про російську анексію Криму", – мовиться на сайті Euronews.
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Зазначимо, що текст доповнено реченням про те, що "Крим, який розглядається Москвою як геополітичний форпост, був анексований в України у 2014 році, що призвело до введення санкцій Євросоюзу і США проти Росії за ці нелегальні дії".
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