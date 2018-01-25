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Телеканал Euronews виправив у своєму сюжеті "помилку" щодо Криму

07:42, сьогодні 320 Читать новость на русском
Сюжет Euronews про Крим
Сюжет Euronews про Крим / Скріншот із сюжету Euronews

Телеканал Euronews вніс зміни до свого скандального сюжету про навчання російськими окупаційними військами дітей у Криму.

Про це свідчать оновлення на сайті телеканалу.

Напередодні українські та світлові дипломати обурилися тим, що телеканал Euronews зняв англомовний сюжет про військові навчання для дітей з Криму, не згадавши у своєму матеріалі про анексію півострова.

"Сюжет оновлено 24 січня 2018 року, включаючи деталі про російську анексію Криму", – мовиться на сайті Euronews.

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Зазначимо, що текст доповнено реченням про те, що "Крим, який розглядається Москвою як геополітичний форпост, був анексований в України у 2014 році, що призвело до введення санкцій Євросоюзу і США проти Росії за ці нелегальні дії".

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ЗМІ Медіа Скандал
Джерело: 24 Канал
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