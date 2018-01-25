20:21
25 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДАВОС ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Голі та смішні: Олімпійська версія.
Вєсті Кремля
22:02, 24 січня
Вєсті. UA. Щастя головного грузина країни. Головний фінансовий
Вєсті.UA
21:05, 24 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДАВОС ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Телеканал "Інтер" перевірять через показ фільмів із артистами з "чорного списку"

18:59, сьогодні 110 Читать новость на русском
Нацрада перевірить Інтер через показ
Нацрада перевірить Інтер через показ "Д'Артаньяна" та "Чародіїв" / Фото з відкритих джерел

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Інтер" позапланову перевірку через трансляцію фільмів "Д'Артаньян і три мушкетери" та "Чародії".

Таке рішення ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 25 січня.

Читайте також: "Інтер" і СТБ показували радянські фільми на Новий рік: Нацрада відреагувала

Підставою перевірки стали звернення Служби безпеки України і громадянина М. М. Ковбика щодо трансляції фільмів за участі артистів, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці,
– йдеться у повідомленні.

Моніторинг Національної ради зафіксовав, що в ефірі телеканалу 12 – 15 січня 2018 року транслювалися фільми "Д'Артаньян і три мушкетери" за участю Михайла Боярського, Бориса Клюєва, Олега Табакова і "Чародії" за участю Валентина Гафта.

Демонстрування фільмів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку, є порушенням вимог закону "Про телебачення і радіомовлення».

Під час перевірки Нацрада з'ясує, чи виконує мовник чинне законодавство.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, в ефірі українського телеканалу "Інтер" транслювалися кінофільми за участю відомих акторів, які підтримали анексію Криму та бойові дії на Донбасі.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія ЗМІ Кіно Медіа Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
В українському МЗС відреагували на слова про Brexit як модель відносин між ЄС та Україною
 26 грудня 2017 , 22:43
У Костянтинівці на Донеччині прогримів вибух: у багатоповерхівці вибило вікна
 11 листопада 2017 , 22:48
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук