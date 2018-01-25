Телеканал "Інтер" перевірять через показ фільмів із артистами з "чорного списку"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Інтер" позапланову перевірку через трансляцію фільмів "Д'Артаньян і три мушкетери" та "Чародії".

Таке рішення ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 25 січня.

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Підставою перевірки стали звернення Служби безпеки України і громадянина М. М. Ковбика щодо трансляції фільмів за участі артистів, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці,

– йдеться у повідомленні.

Моніторинг Національної ради зафіксовав, що в ефірі телеканалу 12 – 15 січня 2018 року транслювалися фільми "Д'Артаньян і три мушкетери" за участю Михайла Боярського, Бориса Клюєва, Олега Табакова і "Чародії" за участю Валентина Гафта.

Демонстрування фільмів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку, є порушенням вимог закону "Про телебачення і радіомовлення».

Під час перевірки Нацрада з'ясує, чи виконує мовник чинне законодавство.

Нагадаємо, у суботу, 13 січня, в ефірі українського телеканалу "Інтер" транслювалися кінофільми за участю відомих акторів, які підтримали анексію Криму та бойові дії на Донбасі.