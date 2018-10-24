Телеканал у консульстві, або план "Б" по-угорськи: чим закінчиться скандал із паспортами

Прихований запис роздачі угорських паспортів в консульстві у Берегові не відкрив ніяких нечуваних таємниць. Закарпатські угорці масово отримують другі паспорти вже багато років, але чому це стало такою проблемою саме зараз?

Угорський консул у Берегові поїхав додому, український консул так само залишив Будапешт. Стосунки й без того були доволі напружені – згадаймо бодай минулорічний скандал на тлі закону про освіту. Нинішню ситуацію спочатку довели до критичної точки, а потім вже вирішили залагодити.

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У медійному полі виглядає так, ніби все закінчилося. Та насправді, ні. Історія з паспортами почалася майже десять років тому, і не закінчиться цієї осені. Паспортний скандал оголив одну просту істину – Україна взагалі не розуміє, що робити з тими угорськими паспортами, і яких вже масштабів набула проблема.

В Україні є два справжніх угорських райони – Берегівський та Виноградівський. Багато місцевих мешканців не розуміють жодної мови, крім угорської. У прикордонних селах ми шукаємо оселі місцевих депутатів – напередодні їхні прізвища вивісили на сайті “Миротворець” – нібито як зрадників України. Зокрема, у цьому списку Йосип Фовріш.



Депутат Йосип Фовріш

Величезний дім стоїть порожнім. Сусіди підказують: Йосип Йосипович якраз поїхав до Угорщини, не дочекаєтесь. Наступний у списку Степан Гал, ще один депутат із тієї ж райради, і теж нібито з угорським паспортом. І знову невдача.

Зазначимо, що, за неофіційною інформацією, в угорських районах України подвійне громадянство мають щонайменше дві третини мешканців. Масово роздавати свої паспорти на Закарпатті Угорщина почала ще в 2011 році, а перший серйозний скандал на цьому ґрунті вибухнув восени 2018, коли в інтернеті з’явилося відео.

Насправді це відео з роздачею угорських паспортів в угорському консульстві ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджували наших угорських колег, але це вже доказ. На цей доказ мовчати неможна, потрібно зреагувати,

– сказав Павло Клімкін.

Україна зреагувала – запропонувала Угорщині забрати з Берегова свого консула. Будапешт відмовився, тоді Київ оголосив його персоною нон-грата. Угорщина вислала з Будапешту українського консула – навзаєм.

Заступник очільника українського МЗС підкреслює: біда не в тому, що у Берегові роздавали паспорти. Головне, що новоспечених угорців інструктували, як приховати це від української влади. І в тому, що такі інструкції справді існують ми ще переконаємося – на власному досвіді.

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Новоспечених угорських громадян з українськими паспортами і справді інструктують за будь-яких обставин приховувати своє подвійне громадянство. Вони ніколи не розкажуть, чому завели ще один паспорт. Не підтвердять і не спростують. Василь Цар, лікар із Закарпаття, пояснює: угорський паспорт – то перш за все меркантильне надбання. Ніякої політики, все заради грошей.

Я знаю, що багато людей виїжджали до Виноградівського та Берегівського районів. Прості люди, які мали тут пенсію 3-4 тисячі гривень, зараз мають пенсію майже по тисячі доларів. В Україні люди завжди шукають вигоду,

– сказав Василь Цар.

Як твердить Василь Цар, ще чотири-п’ять років тому паспорти у Закарпатті могли отримати навіть кияни – за хабарі, платили по дві-три тисячі доларів. Тоді це робили заради вільних подорожей Європою – Угорщина вже була у Шенгенській зоні.

Угорські очільники вважають своїми співвітчизниками 12% населення Закарпаття. Але вони ніколи не мали там власного телебачення. Тепер це змінилося. У серпні 2018 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення затвердила логотип “Унгвар-21” для Ужгородського 21 каналу. Тепер 12 годин на добу він передає програми угорською.

Одним із засновників телекомпанії став народний депутат України Василь Брензович, голова Товариства угорської культури Закарпаття.



Власником угорського каналу є Василь Брензович (інфографіка)

То лише формально звичайний приватний телеканал. Насправді, угорськомовна редакція розмістилася на території консульства в Ужгороді. То охоронювана територія під дипломатичним захистом. А отже цей канал працює з українською аудиторією в інтересах держави Угорщина.

Всі проблеми саме від таємничості, бо незрозуміло, а чого власне угорська влада хоче домогтися, роздаючи паспорти. Єдиний державний орган, який карає в Україні угорців за подвійне громадянство, то Державна прикордонна служба, але це буває лише випадково. За другий паспорт – лише адміністративне покарання, тобто невеличкий штраф.

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Генеральний прокурор Луценко ще у вересні анонсував, що людей з подвійним громадянством, позбавлятимуть громадянства України. Проте це може зробити лише Президент своїм рішенням, але ніхто не буде бігати за угорцями і забирати паспорти.

Майже десять років держава не звертала на це уваги і чимдалі, тим складніше буде вирішити проблему з угорцями і з подвійними паспортами.

Про що мовчать власники двох паспортів та як Угорщина слідкує за своїми громадянами в Україні – дивіться в розслідуванні.