Телепокупки Портнова і Медведчука: як зміниться інформаційний простір напередодні виборів

Наближаються вибори, тож в українську політику намагаються повернутись одіозні персонажі з минулого. Телеканал NewsOne щойно перейшов під контроль колишнього юриста Януковича Андрія Портнова, який досі переховується в Австрії. А одіозному політику Вікторові Медведчуку – куму Путіна – приписують купівлю телеканалу "112 Україна". Хоча сам він це заперечує.

Після Революції Гідності Андрій Портнов виїхав в Росію. Потім переховувався у Відні, бо Україна оголосила його в розшук. На деякий час навіть потрапив у санкційний список ЄС. А цього тижня – став керівником українського телеканалу. Андрію Портнову, колишньому юристу Януковича та другій людині в його Адміністрації, передали в управління NewsONE. За рік до парламентських виборів.

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А ще один інформаційний канал, "112 Україна", майже одночасно стали пов'язувати з іншою одіозною фігурою – кумом Путіна Віктором Медведчуком. Нещодавно там змінились власники і менеджмент, і вийшло перше після довгої мовчанки інтерв'ю Медведчука.

На ефіри "112-го" раптом перестали запрошувати деяких експертів. Він почав активно критикувати владу. Натомість, тепер там часто цитують кума Путіна.

Ми порахували, що в 2017 році за весь рік було 20 цитат Медведчука, а з червня по липень 2018 року 26 цитат,

– зауважила голова громадської організації "Детектор медіа" Наталія Лігачова.

Всі ці нововведення – не данина новому сезону. Навесні на каналі змінився власник. Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що 112-й оформили на нового "лижного інструктора". Тепер його господарем є житель німецької глибинки Едуард Катц. Скромний продавець вживаних авто, дружина якого працює асистенткою дантиста. І ці порядні німці раптом купують український телеканал.

Зміни на самому каналі можуть вказувати на те, що справжніми його власниками стали зовсім інші люди. Новим генпродюсером "112-го" став Артем Марчевський – персона маловідома в медіапросторі, але з промовистим політичним минулим, яке веде до Медведчука. Він балотувався до Київської міськради за списком партії, очолюваної таким собі Віктором Чорним. Людиною, яку пов'язує з Медведчуком Федерація бойового самбо України: один є її віце-президентом, а інший – почесним президентом. А автівки охоронців Медведчука зареєстровані на фірму Чорного. Це з'ясувалось, коли охоронці Медведчука напали на журналістів "Радіо Свобода".

Як тільки "Радіо Свобода" опублікувало розслідування про нових власників "112-го", канал припинив співпрацю з ними. Марчевський спілкуватися з нашим телеканалом відмовився, порадивши читати його коментарі в інтернеті.

На "Радіо Свобода" кажуть, співпраця з "112-им" мала тривати до кінця року. І об'єктивних підстав знімати з ефіру їх сюжети не було.

Коли вийшов проект "Донбас.Реалії" на "112-ому", частка каналу збільшилася у цьому слоті цього дня. Проект успішний, суспільно значимий, ексклюзивний,

– прокоментувала головна продюсерка "Радіо Свобода" Наталія Симоніна.

В останні дні літа з'явився на каналі і сам Медведчук з першим після перерви у кілька років інтерв'ю, в якому сипав кремлівськими цитатами. Він закликав домовлятися з терористами і не провокувати Росію, називав Америку ворогом, а українських міністрів – "нєдоразумєніями".

За рік до виборів в Раду поява Портнова у NewsONE і Медведчука на "112-му" – не випадкові. Їх мета – провести в український парламент агентів Кремля, кажуть експерти.

Вони роблять ставку на майбутні парламентські вибори. Потраплять до парламенту. Там будуть грати дестабілізаційну роль. Будуть використовуватися Путіним для дестабілізації ситуації в Україні,

– переконаний професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

При цьому за чотири роки після Революції жоден топ-посадовець часів Януковича так і не опинився за ґратами. Натомість влада намагається шукати серед "попередників" партнерів. Тому і з'являються на українських телеканалах люди з оточення біглого українського і діючого російського президентів.