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Телескоп "Хаббл" сфотографував "різдвяну" туманність на відстані 11 тисяч світлових років від Землі

07:40, сьогодні 812 Читать новость на русском
"Різдвяна" планетарна туманність NGC 6326 / nasa

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" отримали знімок планетарної туманності NGC 6326, яка нагадує різдвяний малюнок.

Про це пише NASA. На знімку можна помітити хмари газу, підсвічені розташованою в центрі туманності зіркою. Планетарна туманність перебуває на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі.

Подібні туманності утворюються тоді, коли постаріла зірка перетворюється на червоного гіганта, відкидає свої зовнішні оболонки і залишає в їх центрі білого карлика.

космос туманність

На фото: "різдвяна" планетарна туманність NGC 6326

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Іноді подібні викиди призводять до появи симетричних структур, але NGC 6326 відрізняється незвичайною асиметрією.

Теги: Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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