Телескоп "Хаббл" сфотографував "різдвяну" туманність на відстані 11 тисяч світлових років від Землі
07:40, сьогодні 812 Читать новость на русском
Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" отримали знімок планетарної туманності NGC 6326, яка нагадує різдвяний малюнок.
Про це пише NASA. На знімку можна помітити хмари газу, підсвічені розташованою в центрі туманності зіркою. Планетарна туманність перебуває на відстані близько 11 тисяч світлових років від Землі.
Подібні туманності утворюються тоді, коли постаріла зірка перетворюється на червоного гіганта, відкидає свої зовнішні оболонки і залишає в їх центрі білого карлика.
На фото: "різдвяна" планетарна туманність NGC 6326
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Іноді подібні викиди призводять до появи симетричних структур, але NGC 6326 відрізняється незвичайною асиметрією.
Джерело: 24 Канал
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