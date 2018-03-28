21:29
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, сьогодні
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Космос
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Телескоп "Радіоастрон" виявив космічне тіло розміром з Сонце

1995 Читать новость на русском
Телескоп
Телескоп "Радіоастрон" виявив космічне тіло розміром з Сонце / N+1

Космічний телескоп "Радіоастрон", який утворює разом з наземними телескопами інтерферометр з наддовгою базою, виявив об'єкт з кутовим розміром близько 24 мікросекунд, що можна порівняти з розмірами Сонця. Відкриття розгледіли в мазерному випромінюванні, що виходить від області активного утворення зірок Цефея A.

Відповідну статтю опублікував The Astrophysical Journal.

Група вчених із Росії, Великобританії, Японії, Нідерландів та США провела дослідження області активного утворення зірок в сузір'ї Церфея, яке віддалене від Землі на відстань близько 2 тисяч світлових років. Радіовипромінення цієї області в основному утворюється в одному із 16 теплових ядер, які пов'язані із формуванням нових гарячих зірок спектрального класу О або В. Раніше астрономи реєстрували когерентне випромінення із частотою близько 22 Гігагерц від цих джерел, яка відповідає переходам в молекулах води (так званий космічний мазер).

Читайте також: Над Японією запустять штучний метеоритний дощ

Спостереження за цією ділянкою неба "Радіоастрон" вів спільно із наземними радіотелескопами в іспанській провінції Гвадалахара, на Сицилії та обсерваторією "Зеленчуцька", яка базується на Північному Кавказі. Спостереження тривали 40 хвилин та проводилися 18 листопада 2012 року. Діаметри наземних телескопів складали від 32 до 40 метрів. Після того зібрані дані відправили до обчислювального центру в Москві, де астрономи шукали між ними кореляції.

В результаті науковці виявили в області спостереження 4 джерела мазерного випромінення. Проте космічний телескоп зумів розгледіти тільки джерела зі швидкістю 0,6 та -16,9 кілометра на секунду, а наступні наземні спостереження проводилися лише для джерела зі швидкістю 0,6 кілометра на секунду. Саме тому вчені сфокусувалися саме на ньому.


Зображення області зореутворення Цефея А. Чорними точками відзначені приблизні координати джерел мазерного випромінення

Більш детальний аналіз даних із "Радіоастрона" та наземних телескопів показав, що насправді випромінення джерела розщеплюється на два сигнала із відносними швидкостями близько 0,36 та 0,9 кілометра на секунду. Проте незалежно один від одного телескопи не бачили цього розщеплення.

Читайте також: "Хаббл" зробив знімок галактики, де трапився над'яскравий спалах

Порівнявши затримку фаз кожного із сигналів на початку та в кінці 40-хвилинного періоду спостережень, науковці виявили, що відстань між джерелами не перевищує 24 мікросекунди кутової дуги. Виявилося, що відстань між джерелами можна порівняти із радіусом Сонця.


Спектр випромінення зафіксований телескопом в Єбесі

Крім того, вчені запропонували кілька гіпотез, які пояснюють появу такої структури із порівняно невеликими розмірами джерел випромінення. Теоретично її можна пояснити розглядаючи кеплеровий рух джерел випромінення по протозірковому або протопланетному диску, перекриття двох газових хмар практично ідеальної сферичної форми або утворення вихрів при обтіканні нерухомої перешкоди (вихори фон Кармана). Варто зазначити, що теоретичні передбачення та експериментальні дані збігаються для останньої гіпотези.

Читайте також: Запуск Falcon від SpaceX утворив діру в іоносфері Землі: як це вплинуло на людей

Космічний телескоп "Радіоастрон" – єдиний російський науковий космічний апарат. Головне завдання телескопа – спостереження в радіохвильовому діапазоні за активними ядрами галактик, пульсарами, квазерами та міжзоряними газовими хмарами. "Радіоастрон" має одну з найбільших антен серед космічних радіотелескопів (діаметром близько 10 метрів) і обертається навколо Землі по сильно витягнутій еліптичній орбіті з довжиною великої півосі близько 190 тисяч кілометрів і періодом обертання близько 8,3 доби.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
сьогодні, 21:00 Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
266
Газова
сьогодні, 20:01 Газова "зрада": чому Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"?
Борис Немировський 12833
Лариса Барабаш-Темпл: Мій дідо у 1940-му разом зі Стецьком проголошував у Львові незалежність
сьогодні, 19:01 Лариса Барабаш-Темпл: Мій дідо у 1940-му разом зі Стецьком проголошував у Львові незалежність
Іван Вербицький 370
Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
сьогодні, 16:57 Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
Дід Панас 1984
90 років Збігнєву Бжезінському: що відомий політолог думав про Україну
сьогодні, 16:06 90 років Збігнєву Бжезінському: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 4622
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук