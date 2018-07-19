Телескопи Gaia та Hubble визначили точну швидкість розширення Всесвіту

Астрономам вдалося здійснити найточніші виміри швидкості розширення Всесвіту за допомогою телескопів Gaia та Hubble. За новими даними, постійна Хаббла становить 73,5 кілометрів в секунду на мегапарсек, тобто розбіжність між уже відомими значеннями виявилася ще більшою, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляється в журналі The Astrophysical Journal.

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Майже 100 років тому астрофізик Едвін Хаббл, спостерігаючи за далекими галактиками, визначив, що вони не стоять на місці, а поступово розбігаються в сторони, причому швидкість віддалення конкретної галактики прямо пропорційна відстані до неї. Сьогодні цей закон називається законом Хаббла, постійну, яка входить до нього, називають постійною Хаббла.

Група астрономів під керівництвом нобелівського лауреата Адама Рісса, який отримав премію за відкриття прискореного розширення Всесвіту за допомогою спостереження далеких наднових, "підігріла" це протиріччя, отримавши дані за допомогою телескопів Gaia і Hubble. Астрономи підрахували відстань до сусідніх галактик за цефеїдами – класом пульсуючих (змінних) зір (гігантів та надгігантів). Цей клас зірок має добре встановлену залежність між періодом зміни блиску і зоряною величиною – чим яскравіше зірка, тим повільніше вона пульсує. Якщо нам відомі дві зірки, які пульсують з одним і тим же періодом, і відстань до однієї з них, то відстань до іншої можна визначити за нескладною формулою.



Едвін Хаббл

Дослідники порівняли абсолютну зоряну величину 50 цефеїд, вирахувану завдяки телескопу Hubble, з видимою зоряною величиною, і визначили відстань до них. Потім науковці уточнили дані за допомогою телескопа Gaia, який з великою точністю вимірює паралакс і власні рухи зірок. Це дозволило дослідникам відкалібрувати дані і більш точно визначити відстані до цефеїд поза нашою Галактикою.

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За новими даними, постійна Хаббла становить 73,52 ± 1,62 кілометрів в секунду на мегапарсек. Це означає, що галактики, які ми бачимо на відстані 10 мегапарсек, тікають від нас зі швидкістю 735 кілометрів на секунду, а галактики, які ми бачимо на відстані в 11 мегапарсек – зі швидкістю 808 кілометрів на секунду. Ця величина сильно розходиться з даними обсерваторії "Планк", адже невідповідність між отриманими різними методами значеннями постійної Хаббла становить понад 3,8 сигма.

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