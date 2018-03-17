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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Телеведуча Катя Осадча похизувалась яскравим фото з ексклюзивним авто

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Телеведуча Катя Осадча
Телеведуча Катя Осадча / Фото із соцмереж

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, відома за участю в проектах "Світське життя з Катериною Осадчою" та "Голос країни", показала знімок на фоні ексклюзивного жовтого авто. Такі "не дівочі радощі" вона показала на сторінці в Instagram.

Відома телеведуча, яка спільно з Юрієм Горбуновим виховує двох дітей, встигає не тільки на зйомки популярних телепроектів, але й відпочивати та відвідувати стильні світські заходи. Так, Катя Осадча опублікувала фото на фоні розкішного Рorsсhe.

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Крихітка на мільйон. Не дівочі радощі: 700 кінських сил, карбоновий капот і дах, і колір. Колись і в мене буде таке авто,
– підписала знімок ведуча.

На фото зірка позує в чорному стильному комбінезоні, який вона доповнила біло-рожевими кросівками. Зйомка відбулась в елітному автомобільному салоні.

Теги: Новини України LifeStyle Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
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