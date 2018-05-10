Телеведуча Леся Нікітюк засвітила стильну сукню в Каннах: чарівні фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка розпочинала кар'єру з проекту "Розсміши коміка", стала гостем Каннського фестивалю. Зірка не тільки взяла участь в прем'єрі вітчизняної кінострічки, але й похизувалась яскравою сукнею.

Леся Нікітюк, яка отримала чималу популярність завдяки проектам "Орел и Решка" та "Вокруг М", не перестає дивувати своїх прихильників стильними знімками з престижних світських заходів. Так, вкінці квітня зірка була однією з гостей презентації нової колекції весільних суконь від Pronovias, що відбулась в Іспанії, а тепер приїхала до Франції підкорювати Каннський фестиваль.

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Талановита Леся Нікітюк озвучила Еріку Ван Хелсінг в українському перекладі мультфільму "Монстри на канікулах-3: Море кличе". Відтак поява телеведучої на Каннському фестивалі була знаковою, адже у Франції вона представила вітчизняну делегацію.

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк вже опублікувала яскраві знімки з кінозаходу. На фото українка позує перед камерою в атласному платті синьо-зеленого кольору зі спокусливим декольте. До стильного образу телеведуча підібрала ефектні босоніжки на підборах. Буденна зачіска та макіяж з акцентом на очі завершили каннський "лук" Лесі Нікітюк.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 9 Тра 2018 р. о 12:54 PDT

Окрім цього, зірка анонсувала вихід нового влогу з голлівудськими акторами та кумедно розповіла про папараці в Каннах.

Тут їх тисячі, варто пройтися в красивому платті вздовж набережної і у тебе вже 200 фото. Але це не безкоштовно, дівчата. За прекрасне фото папараці вимагають 100 євро. Але якщо ти fashion-blogger з Хмельницького, тобі ці фото віддадуть за 5 євро,

– кумедно зазначила Леся Нікітюк.