20:43
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Телеведуча Леся Нікітюк засвітила стильну сукню в Каннах: чарівні фото

6973 Читать новость на русском
Телеведуча Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка розпочинала кар'єру з проекту "Розсміши коміка", стала гостем Каннського фестивалю. Зірка не тільки взяла участь в прем'єрі вітчизняної кінострічки, але й похизувалась яскравою сукнею.

Леся Нікітюк, яка отримала чималу популярність завдяки проектам "Орел и Решка" та "Вокруг М", не перестає дивувати своїх прихильників стильними знімками з престижних світських заходів. Так, вкінці квітня зірка була однією з гостей презентації нової колекції весільних суконь від Pronovias, що відбулась в Іспанії, а тепер приїхала до Франції підкорювати Каннський фестиваль. 

Читайте також: Українська ведуча Леся Нікітюк дебютувала на Каннському кінофестивалі: яскраві фото

Талановита Леся Нікітюк озвучила Еріку Ван Хелсінг в українському перекладі мультфільму "Монстри на канікулах-3: Море кличе". Відтак поява телеведучої на Каннському фестивалі була знаковою, адже у Франції вона представила вітчизняну делегацію. 

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк вже опублікувала яскраві знімки з кінозаходу. На фото українка позує перед камерою в атласному платті синьо-зеленого кольору зі спокусливим декольте. До стильного образу телеведуча підібрала ефектні босоніжки на підборах. Буденна зачіска та макіяж з акцентом на очі завершили каннський "лук" Лесі Нікітюк. 

Окрім цього, зірка анонсувала вихід нового влогу з голлівудськими акторами та кумедно розповіла про папараці в Каннах. 

Тут їх тисячі, варто пройтися в красивому платті вздовж набережної і у тебе вже 200 фото. Але це не безкоштовно, дівчата. За прекрасне фото папараці вимагають 100 євро. Але якщо ти fashion-blogger з Хмельницького, тобі ці фото віддадуть за 5 євро,
– кумедно зазначила Леся Нікітюк. 

 

Теги: LifeStyle Новини України Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 161
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 349
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1978
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1191
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 473
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук