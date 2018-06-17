Телеведуча Лілія Ребрик похрестила новонароджену доньку: чарівні фото
Українська ведуча Лілія Ребрик та її чоловік – хореограф Андрій Дикий – похрестили свою новонароджену доньку. Зворушливі фото церемонії вона опублікувала на сторінці в Instagram.
Як відомо, Лілія Ребрик вдруге стала мамою. Дівчинка з'явилася на світ 30 квітня о 2:24 ранку в одному з приватних пологових будинків Києва. Немовля назвали Поліною. Саме це ім'я придумала 5-річна донька подружжя Діана.
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Наразі 1,5-місячне малятко похрестили. Для церемонії обрали розкішний Свято-Покровський собор в Києві. Відбулось свято у четвер, 14 червня. У важливій події зіркового подружжя взяли участь тільки найближчі родичі та друзі.
Такий важливий день в нашому житті... В житті нашої Поліни. Небесного керівництва і підтримки тобі в усьому, донечко!
– зворушливо написала Лілія Ребрик.
Для хрестин маленької Поліни знаменитість вибрала ніжний familylook. Телеведуча вбрала чарівне плаття рожевого кольору. В такій же сукні прийшла і донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого – Діана. Водночас немовлятко міцно спало на руках батька в білому одязі з мереживом.
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