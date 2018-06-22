Телеведуча Лілія Ребрик зачарувала милим танцем з новонародженою дитиною: відео
Українська телеведуча Лілія Ребрик, знана за участю у проектах "Танцюють всі" та "Ранок з Україною", не стримує свого захвату від материнства. Зірка разом з новонародженою донькою на руках повторила милі па.
Як відомо, Лілія Ребрик вдруге народила дитину. Пологи відбулись 30 квітня в одній із клінік Києва. На прохання старшої доньки, новонароджену дівчинку назвали Поліною.
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Не минуло й двох місяців після пологів, як Лілія Ребрик уже пританцьовує з немовлям. Зіркова мама робить це під пильним наглядом свого чоловіка – хореографа Андрія Дикого. Це вона продемонструвала у чарівному відео на Instagram-сторінці.
Може зробити танцювальні групи для новонароджених? А що, гарна ідея! І мама в формі, і дитина в шоці. Хоча, з Андрієм Диким і таке можливо! Поліна, як бачите, попала в його руки і вже качає баунс. Залишилося знайти партнера,
– кумедно написала Лілія Ребрик.
Прихильники із захватом відреагували на новий допис Лілії Ребрик. "Схильність до щастя передається генами, а я в це не вірила", "Ви чудова сім'я", "Татко під час танцю не зводив очей з дитини. Це так мило", – написали користувачі мережі.