Телеведуча розповіла, як зробити собі бразильські сідниці: фото

Спортивна телеведуча Валерія Крук вважає, що кожна жінка може зробити собі бразильські сідниці і розповідає як це зробити.

У своєму Facebook телеведуча розповіла, що влітку 2015 року вона дуже схудла, важила близько 50 кілограм (зараз 57) і зовсім втратила форми, а для досягнення бразильської попи ій потрібно було 5-6 тижнів.

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Валерія зауважила, що робила три тренування в тиждень виключно на сідниці, а харчування було максимально збагачене білком. Тобто білок на сніданок, обід і вечерю. Вуглеводів з раціону телеведуча не прибирала. Зі спортивного харчування не було нічого.

"Результат був отриманий рівно в обіцяні терміни. Тому, коли мені кажуть, що попу неможливо накачати, я лише посміхаюся. Будь-яку, абсолютно будь-яку попу можна зробити більшою і красивішою. Але треба працювати над собою і правильно харчуватися", – розповіла Крук.

Валерія також додала, що їй було легше досягнути результат за такий короткий час, оскільки в неї генетично є відповідний прогин, а людям з початково іншими даними потрібно буде витратити трохи більше часу і зусиль.

Телеведуча переконує, що такі сідниці як в неї може мати будь-хто.

"Головне – бажання і ретельна праця над собою. Але звичайно, легше лежати на дивані і звинувачувати кожну дівчину з красивою попою в пластичній операції", – обурилася Крук.

Хто така Валерія Крук? Телеведуча та модель, більше відома як Coolbaba. Валерія неодноразово знімалася у пікантних фотосесіях для чоловічих журналів.