Телеведуча Вікі Паттісон продемонструвала сексуальні фото: 18+
Британська телеведуча Вікі Паттісон у своєму Instagram продемонструвала відверті фото з відпочинку в Дубаї.
Телеведуча, у якої майже 4 мільйони підписників поділилася сексуальними фото, на яких продемонструвала, як виглядає після пластичної операції, повідомляє видання The Sun.
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Варто зауважити, що шанувальники телеведучої оцінили неймовірну фігуру в помаранчевому купальнику, який чудово підкреслив її засмагу.
Джерело: 24 Канал
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