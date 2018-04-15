Телеведуча Вікі Паттісон продемонструвала сексуальні фото: 18+

Британська телеведуча Вікі Паттісон у своєму Instagram продемонструвала відверті фото з відпочинку в Дубаї.

Телеведуча, у якої майже 4 мільйони підписників поділилася сексуальними фото, на яких продемонструвала, як виглядає після пластичної операції, повідомляє видання The Sun.

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Варто зауважити, що шанувальники телеведучої оцінили неймовірну фігуру в помаранчевому купальнику, який чудово підкреслив її засмагу.



