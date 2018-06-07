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Телеведучу Сніжану Єгорову госпіталізували

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Сніжана Єгорова потрапила до лікарні
Сніжана Єгорова потрапила до лікарні / Фото з вільних джерел

Українська ведуча Сніжана Єгорова потрапила до лікарні. Зірка записала відеозвернення зі шпиталю, звернувшись зі словами подяки до своїх прихильників.

Відповідне відео знаменитість опублікувала в соціальній мережі. 

Сніжана Єгорова постала на кадрах без макіяжу та ідеальної зачіски. Зірка не пояснила, чому саме вона потрапила до лікарні, зазначивши, що прагне відпочити. 

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У відеозверненні зірка звернулась до всіх, хто її підтримує. Сніжана Єгорова пожартувала, що якби її прихильники знали, у якому шпиталі вона перебуває, то там можна було б відкривати власний кабінет для прийому. Така увага людей, за словами телеведучої, їй зараз вкрай необхідна, адже вона отримує багато гнівних повідомлень та критики стосовно свого особистого життя.

Я хочу трохи відпочити, подумати про себе, своє майбутнє, про майбутнє моїх дітей. Як ви знаєте, останні п’ять років я сама повністю їх виховую і все це відбувається під нескінченною хвилею звинувачень, принижень з боку багатьох людей, які не хочуть розбиратися у цій ситуації,
– розповіла Сніжана Єгорова. 

Телеведуча ледь стримувала сльози на відео та розповіла, як їй складно розділяти сум з мамами, які самотужки виховують своїх дітей. 

"Сьогодні зранку мені зварили каву. Прості люди, жінки, вони так жаліють мене, а я плачу, бо шкодую їх. Я чудово розумію, як складно інколи опинитись на самоті, без підтримки. І я знаю багато жінок, які виховують самі дітей, які щодня намагаються посміхатись, не зважаючи ні на що", – додала Сніжана Єгорова. 

 

Нагадаємо, що Сніжана Єгорова офіційно розлучилась з Антіном Мухарським. пара мала 5 дітей, які залишись з телеведучою. Нещодавно Антін Мухарський покинув Україну, намагаючись отримати політичний притулок у Європі. Шоумен, який відмовляється платити аліменти, розповів про труднощі свого емігрантського життя

Теги: LifeStyle Новини України Лікування
Джерело: 24 Канал
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