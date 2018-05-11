Телевізори LG оснастили "розумним помічником"

Компанія LG доповнила свою лінійку телевізорів інтелектуальним голосовим помічником Google Assistant. Цей асистент буде співіснувати з фірмовим персональним помічником LG, пов'язаними з операційною системою webOS.

Про це пише 3dnews.ru.

Чутки про те, що LG планує реалізувати підтримку Google Assistant, ширились ще з початку року. І от сьогодні стало відомо, що інтеграція Google Assistant завершена.

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Цей помічник вже доступний на ТБ-панелях LG модельного ряду 2018 року, зокрема на телевізорах OLED TV і SUPER UHD TV з системою ThinQ AI.

Взаємодіяти з помічником можна за допомогою голосових команд через пульт дистанційного керування телевізора.

Окрім того, Google Assistant допоможе взаємодіяти з сумісною побутовою технікою, наприклад, з освітлювальними приладами.

Телевізор LG з функцією Google Assistant