Телятина з пряними овочами: рецепт страви

Багато людей відмовляються від телятини, оскільки це м'ясо має специфічний присмак. Однак кулінарні експерти знайшли спосіб приготувати незвично цей продукт, перебивши його смакову особливість пряними овочами.

Запашна телятина у соусі – ідеальна страва, яка не тільки здивує гостей незвичним смаком, але й урізноманітнить щоденний раціон. Рецепт страви – простий і доступний, а інгредієнти для приготування м'яса можна знайти на будь-якому українському ринку.

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Як приготувати запашну телятину у пряному соусі

Інгредієнти: 1 кг телятини, 500 г помідорів, 6 морквин, 2 червоні цибулі, 4 стебла селери, 3 зубчики часнику, 250 г сухого білого вина, оливкова олія, спеції.

Очистіть помідори від шкірки та наріжте їх кубиками. Моркву натріть на грубій терці, а цибулю та часник подрібніть. Стебла селери відділіть від листків та поріжте на великі шматки.

М'ясо поділіть на 4 частини. Обсмажте його на оливковій олії до золотистого кольору. Після цього посоліть та поперчіть телятину й відставте на кілька хвилин.

На тій же пательні обсмажте цибулю, часник та моркву до золотистого кольору. Додайте порізані стебла селери, помідори та вино. Все протушіть упродовж кількох хвилин. У форму для запікання викладіть м'ясо та приготовані овочі. Випікайте все в духовці при 180 градусах Цельсія упродовж 2 годин. За 10 хвилин до завершення приготування додайте до м'яса листя селери.

Кулінарні експерти радять при випіканні накривати м'ясо пергаментом для випікання та кришкою. Не випікайте м'ясо у скляній посудині.