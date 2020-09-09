Виборчі кампанії в Україні вже традиційно перетворюються на конкурс обіцянок, нарікають експерти. Заради перемоги кандидати не гребують популістськими гаслами: підняти зарплату та знизити комуналку.

Дедалі частіше політики експлуатують і таку болючу тему як захист довкілля. Про це в ефірі 24 каналу заявив віцепрезидент "Професійної асоціації екологів" Валентин Щербина.

"Це явище не нове. Cкільки існує виборчий процес, стільки і існує тема маніпуляцій. Політики, як правило, обіцяють підвищити життєвий рівень та рівень безпеки. Оскільки екологічна безпека це частина загальної безпеки населення, то і в цій сфері є і обіцянки, і відвертий непрофесіоналізм, і маніпуляції, які мають підґрунтя – підвищення рівня довіри до політика", – зазначив віцепрезидент "Професійної асоціації екологів" Валентин Щербина.

Тож експерти, напередодні місцевих виборів, закликають українців не піддаватись маніпуляціям. І довіряти лише конкретним вчинкам, а не пустим обіцянкам.