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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Тема трудової міграції, яку обійшли кандидати в президенти, лунатиме на парламентських виборах

      58 Читать новость на русском
      Руслан Бортник
      Руслан Бортник / 112.ua

      Кандидати в президенти під час передвиборчої кампанії обійшли увагою тему трудової міграції українців, але на парламентських виборах її буде достатньо висвітлено.

      Так вважає політичний консультант Руслан Бортник. Про це він розповів у коментарі для 112.ua.

      Обходячи увагою таку важливу, як трудова міграція, тему, політики сильно програли, вважає експерт. Тема могла знайти відгук у виборців і значно додати їм електоральних симпатій.

      Безумовно, запит у виборців на рецепти вирішення проблем трудової міграції є. Зрозуміло, що мігранти поїхали, та їхні близькі в Україні залишилися. І всі вони хотіли б бачити своїх синів, дочок, батьків, матерів удома. Тому, безумовно, ця тема несправедливо не доопрацьована кандидатами. Надто вже вони захопилися політичними і популістськими темами,
      сказав Руслан Бортник.

      Важливо і те, що "ніхто з кандидатів не запропонував реальних програм щодо повернення до України трудових мігрантів, практичних механізмів із залучення грошей, зароблених трудовими мігрантами, у реальний сектор економіки України, у розвиток бізнесу", підкреслив Бортник. За його словами, тут навіть не потрібно винаходити велосипед, можна було застосувати вже розроблені практики.

      "У світі застосовувалося чимало програм для вирішення проблеми трудової міграції. Є досвід, який застосовували в Індії, Португалії, Ірландії. Є досвід створення пільгових умов, в яких людям було вигідно інвестувати зароблені гроші. Наприклад, в Ірландії три роки не потрібно платити податок на прибуток для людей, які інвестують у країні гроші, які вони заробили за кордоном", –  сказав Бортник.

      Експерт припустив, що на парламентських виборах темі трудової міграції буде приділено більше уваги, адже у виборчому процесі будуть брати участь і партії від Західної України, де проблема трудової міграції постає особливо гостро. Але найважливіше, говорить Бортник, щоб політики не просто згадували проблему з метою завоювання електоральних симпатій, а пропонували конкретні програми для її вирішення, з цифрами і чітко визначеними часовими етапами.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини політики Заробітчани Парламентські вибори 2019
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