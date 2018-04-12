Темношкіра модель-трансгендер хоче стати "ангелом" Victoria's Secret

Американська модель-трансгендер Ленья Блум заявила, що має бажання стати першою кольоровою моделлю-трансгендером. В мережі її підтримали майже 100 тисяч користувачів.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Незважаючи на те, що компанія ще жодного разу не співпрацювала з темношкірими моделями-трансгендерами, Ленья вирішила заявити про свій намір стати одним з "ангелів" Victoria's Secret.

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Намагаюся стати першою кольоровою моделлю-трансом, яка виступить на фешн-шоу Victoria's Secret,

– підписала власні фото у купальниках рішуча модель.

Блум додала, що зазвичай великі компанії рідко запрошують до себе кольорових трансгендерів, хоча впевнена, що на все буде свій час.

"Я не розумію, чому великим компаніям так важко влаштовувати нам фотосесії. Хоча на все свій час. У всіх нас є своя унікальна історія. Просто ми інші і маємо на це повне право. І ми просто хочемо показати себе, і може бути одного разу вони зацікавляться нами", – поділилася Блум.