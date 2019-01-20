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      Темношкірий бойфренд Світоліної видав яскраву фразу російською: відео

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      Темношкірий бойфренд Світоліної видав яскраву фразу російською: відео

      Молодий чоловік української тенісистки Еліни Світоліної темношкірий француз Гаель Монфіс, схоже, розпочав вивчати російську мову, і вже навіть може похвалитися певними успіхами.

      Про це свідчить запис зі сторіз акаунту зоряної пари в Instagram, який з’явився у мережі.

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      Зокрема на кадрах можна почути, як з вуст Гаеля лунає: "Как дела, братан?"

      Зауважимо, так тенісист відповів на питання шанувальника: "Коли Гаель вивчить принаймні кілька словечок української або російською?"

      Нагадаємо, чутки про більш ніж дружні взаємини Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса ходили вже давно, проте все встало на свої місця лише нещодавно. Зокрема, під час протистояння українки з представницею Словаччини Вікторією Кужмовою, що відбулося у рамках Australian Open, на трибунах помітили француза.

      Зауважимо, що той перебував у боксі разом з тренером української тенісистки та палко її підтримував. Коли ж після гри Еліну запитали про Гаеля, то вона зніяковіла та почервоніла. Проте вже на післяматчевій прес-конференції Світоліна підтвердила свій роман з темношкірим французським тенісистом. 

      Теги: Новини України LifeStyle Спорт Новини Франції Курйозні новини Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 канал
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