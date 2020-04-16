"Темп військової активності Росії не спадає": як діятиме НАТО в умовах пандемії COVID-19

Міністри оборони НАТО на нараді 15 квітня обговорили пандемію COVID-19. Мовилося про те, як Альянсу слід реагувати на ситуацію та які кроки треба зробити для підтримки союзників і партнерів.

Про це після наради міністрів оборони країн НАТО, яка відбувалася у форматі відеоконференції 15 квітня, повідомив генсек організації Єнс Столтенберг, пише Інтерфакс-Україна.

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COVID-19 – безпрецедентний виклик для наших держав. Він чинить глибокий вплив на населення й економіку наших країн. Міжнародна система зазнала історичних потрясінь, у яких можуть бути довгострокові наслідки,

– вважає Столтенберг.

Та попри кризу країни Альянсу, на думку генсека, продемонстрували стійкість і згуртованість, а збройні сили у протистоянні поширенню коронавірусу допомагають цивільними усіма можливими ресурсами.

Як саме військові НАТО допомагають боротися з коронавірусом

Військові НАТО у Європі здійснили понад 100 повітряних місій з перевезення медиків та медзасобів.

Допомагали будувати 25 польових госпіталів.

Забезпечили понад 25 тисяч додаткових ліжкомісць.

Понад 4 тисячі військових зі складу медичних служб беруть участь у підтримці цивільних зусиль.

Оборона в умовах пандемії важлива навіть більше, ніж раніше

Виклики у сфері безпеки не зникли через пандемію, вважає Столтенберг: "Навпаки, потенційні противники будуть намагатися використовувати ситуацію для просування своїх інтересів".

Можуть набратися сміливості терористичні угруповання. Ситуація в Афганістані й Іраку й далі нестабільна. І ми бачимо, що не спадає темп військової активності Росії,

– відзначив генсек НАТО.

І додав, що військових Альянсу захищатимуть від коронавірусу, та разом із цим не забуватимуть про захист від військових загроз: "Наша оперативна готовність – непорушна, наші сили зберігають пильність і змогу реагувати на будь-яку загрозу".

Про висновки й протидію дезінформації

Столтенберг повідомив, що на нараді обговорили "важливість протидії дезінформації з боку як державних, так і недержавних суб'єктів, які намагаються посіяти розкол в НАТО та Європі й підірвати наші демократії".

Тож в Альянсі готуються до довгострокових наслідків пандемії. І хоча вона ще триває та висновки робити рано, за підсумками наради міністри оборони країн НАТО узгодили низку рекомендацій, спрямованих на зміцнення Альянсу та базованих на уроках кризи через COVID-19.

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Міфи й правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу