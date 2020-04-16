"Темп військової активності Росії не спадає": як діятиме НАТО в умовах пандемії COVID-19
Міністри оборони НАТО на нараді 15 квітня обговорили пандемію COVID-19. Мовилося про те, як Альянсу слід реагувати на ситуацію та які кроки треба зробити для підтримки союзників і партнерів.
Про це після наради міністрів оборони країн НАТО, яка відбувалася у форматі відеоконференції 15 квітня, повідомив генсек організації Єнс Столтенберг, пише Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо Військові з усього світу допомагають боротися з COVID-19 – дивіться фото та відео
COVID-19 – безпрецедентний виклик для наших держав. Він чинить глибокий вплив на населення й економіку наших країн. Міжнародна система зазнала історичних потрясінь, у яких можуть бути довгострокові наслідки,
– вважає Столтенберг.
Та попри кризу країни Альянсу, на думку генсека, продемонстрували стійкість і згуртованість, а збройні сили у протистоянні поширенню коронавірусу допомагають цивільними усіма можливими ресурсами.
Як саме військові НАТО допомагають боротися з коронавірусом
- Військові НАТО у Європі здійснили понад 100 повітряних місій з перевезення медиків та медзасобів.
- Допомагали будувати 25 польових госпіталів.
- Забезпечили понад 25 тисяч додаткових ліжкомісць.
- Понад 4 тисячі військових зі складу медичних служб беруть участь у підтримці цивільних зусиль.
Оборона в умовах пандемії важлива навіть більше, ніж раніше
Виклики у сфері безпеки не зникли через пандемію, вважає Столтенберг: "Навпаки, потенційні противники будуть намагатися використовувати ситуацію для просування своїх інтересів".
Можуть набратися сміливості терористичні угруповання. Ситуація в Афганістані й Іраку й далі нестабільна. І ми бачимо, що не спадає темп військової активності Росії,
– відзначив генсек НАТО.
І додав, що військових Альянсу захищатимуть від коронавірусу, та разом із цим не забуватимуть про захист від військових загроз: "Наша оперативна готовність – непорушна, наші сили зберігають пильність і змогу реагувати на будь-яку загрозу".
Про висновки й протидію дезінформації
Столтенберг повідомив, що на нараді обговорили "важливість протидії дезінформації з боку як державних, так і недержавних суб'єктів, які намагаються посіяти розкол в НАТО та Європі й підірвати наші демократії".
Тож в Альянсі готуються до довгострокових наслідків пандемії. І хоча вона ще триває та висновки робити рано, за підсумками наради міністри оборони країн НАТО узгодили низку рекомендацій, спрямованих на зміцнення Альянсу та базованих на уроках кризи через COVID-19.
Скільки українців підтримують інтеграцію з ЄС та вступ у НАТО – читайте у матеріалі 24 каналу.
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