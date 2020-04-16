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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      "Темп військової активності Росії не спадає": як діятиме НАТО в умовах пандемії COVID-19

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      Пандемію коронавірусу обговорили міністри оборони країн НАТО / АР

      Міністри оборони НАТО на нараді 15 квітня обговорили пандемію COVID-19. Мовилося про те, як Альянсу слід реагувати на ситуацію та які кроки треба зробити для підтримки союзників і партнерів.

      Про це після наради міністрів оборони країн НАТО, яка відбувалася у форматі відеоконференції 15 квітня, повідомив генсек організації Єнс Столтенберг, пише Інтерфакс-Україна. 

      Нагадаємо Військові з усього світу допомагають боротися з COVID-19 – дивіться фото та відео

      COVID-19 – безпрецедентний виклик для наших держав. Він чинить глибокий вплив на населення й економіку наших країн. Міжнародна система зазнала історичних потрясінь, у яких можуть бути довгострокові наслідки,
      – вважає Столтенберг.

      Та попри кризу країни Альянсу, на думку генсека, продемонстрували стійкість і згуртованість, а збройні сили у протистоянні поширенню коронавірусу допомагають цивільними усіма можливими ресурсами.

      Як саме військові НАТО допомагають боротися з коронавірусом

      • Військові НАТО у Європі здійснили понад 100 повітряних місій з перевезення медиків та медзасобів.
      • Допомагали будувати 25 польових госпіталів.
      • Забезпечили понад 25 тисяч додаткових ліжкомісць.
      • Понад 4 тисячі військових зі складу медичних служб беруть участь у підтримці цивільних зусиль.

      Оборона в умовах пандемії важлива навіть більше, ніж раніше

      Виклики у сфері безпеки не зникли через пандемію, вважає Столтенберг: "Навпаки, потенційні противники будуть намагатися використовувати ситуацію для просування своїх інтересів".

      Можуть набратися сміливості терористичні угруповання. Ситуація в Афганістані й Іраку й далі нестабільна. І ми бачимо, що не спадає темп військової активності Росії, 
      – відзначив генсек НАТО.

      І додав, що військових Альянсу захищатимуть від коронавірусу, та разом із цим не забуватимуть про захист від військових загроз: "Наша оперативна готовність – непорушна, наші сили зберігають пильність і змогу реагувати на будь-яку загрозу".

      Про висновки й протидію дезінформації

      Столтенберг повідомив, що на нараді обговорили "важливість протидії дезінформації з боку як державних, так і недержавних суб'єктів, які намагаються посіяти розкол в НАТО та Європі й підірвати наші демократії".

      Тож в Альянсі готуються до довгострокових наслідків пандемії. І хоча вона ще триває та висновки робити рано, за підсумками наради міністри оборони країн НАТО узгодили низку рекомендацій, спрямованих на зміцнення Альянсу та базованих на уроках кризи через COVID-19.

      Скільки українців підтримують інтеграцію з ЄС та вступ у НАТО – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Коронавірус
      Міфи й правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Світова криза 2020 Афганістан Ірак Новини Росії Єнс Столтенберг НАТО Європа
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