Темпи вакцинації в Україні сповільнились: за добу 34 тисячі щеплень

30 січня 2022 , 09:39
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Джерело:

МОЗ

В Україні упродовж минулої доби, 29 січня, зробили 34 202 щеплення проти коронавірусу. Тоді як, ще 28 січня було здійснено понад 78 тисяч щеплень.

Вчора першу дозу отримали 12 092 людини, а другу дозу – 11 400. Крім того, додаткову дозу отримали 235 людей, а бустерну – 10 475.

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Вакцинацію проводили 431 мобільна бригада, 2 561 пункт щеплення і 441 центр вакцинації.

Використовували чотири препарати:

  • Pfizer (Comirnaty) – 25 953 щеплення,
  • Sinovac (CoronaVac) – 4 872,
  • Moderna – 2 697,
  • AstraZeneca – 680.

Загальні темпи вакцинації 

З початку пандемії в Україні зробили понад 30,2 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.

Загалом додаткову дозу отримали 16 597 людей, а бустерну – 333 018.

Важливо! У МОЗ прогнозують значне зростання захворюваності – добова кількість випадків сягатиме 40 – 60 тисяч. А тому закликають людей вакцинуватись, адже щеплення й досі є ефективним способом профілактики коронавірусу, зокрема, Оміркону. Ризик госпіталізації серед щеплених значно менший.

Якщо від моменту введення другого щеплення у вас минуло уже 6 місяців, ви можете отримати бустерну дозу вакцини, аби продовжити ефективність вакцинації. 


Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу


Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська