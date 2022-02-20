Темпи вакцинації на вихідних знизились: скільки українців щепили за добу
Джерело:МОЗ
За добу 19 лютого в Україні лише 29 528 людей вакцинували проти COVID-19. Тоді як днями раніше щеплювали понад 66 тисяч щодня.
Статистика за добу
Зокрема, за минулу добу першу дозу отримали 8 326 людей. Другу – 13 041 людина.
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Натомість додатковою дозою щепили 93 особи. Тоді як бустерну дозу отримали 8 068 людей.
Щеплення проводили 537 мобільних бригад з імунізації, 2 439 пунктів щеплення та 418 центрів вакцинації населення.Варто наголосити. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, рідко потрапляють у лікарню. А ті, кого госпіталізують, мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню ускладнень.
Загальна статистика щеплень
Усього від початку вакцинальної кампанії щепили 15 675 594 людини, з них:
- отримали першу дозу – 15 675 592 людини;
- дві дози – 15 114 034 людини;
- додаткову – 26 432 людини;
- бустерну дозу – 664 148 людей.
Загалом провели 31 480 206 щеплень.
У МОЗ вкотре наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу